En un paso que promete modernizar la ciudad y aliviar la carga administrativa, Posadas implementó un nuevo sistema digital para gestionar infracciones de tránsito. La iniciativa, desarrollada por el municipio, busca simplificar los trámites y ofrecer a los conductores una vía rápida y segura para regularizar sus multas

Cada infracción ahora genera automáticamente una boleta con código QR, que permite acceder al portal digital del Tribunal Municipal de Faltas. Desde allí, los vecinos podrán consultar sus infracciones, pagar la multa o presentar un descargo sin moverse de casa. Según el municipio, la boleta de pago estará disponible 24 horas después de cometida la falta, y el sistema incorpora pruebas fotográficas cuando sea posible, evitando errores de transcripción y pérdidas de documentación.

El portal permite ver distintos tipos de faltas: pasar en rojo, estacionar en esquinas o sobre sendas peatonales, obstruir entradas y controles de alcoholemia, entre otros. Aunque el nuevo sistema digital será el principal medio de gestión, las infracciones realizadas por SEM seguirán operando con su sistema habitual.

Para aquellos que prefieran la atención presencial, los descargos y consultas podrán realizarse en el Tribunal de Faltas, en San Martín 1555, donde se ofrece asistencia personalizada en todos los trámites vinculados a infracciones de tránsito.

Con esta medida, Posadas busca no solo agilizar los procesos sino también reducir las filas en oficinas y los tiempos de espera, un alivio especialmente para quienes transitan diariamente por la ciudad y deben cumplir con las normativas de tránsito.



