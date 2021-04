Debido a la emergencia epidemiologica y sanitaria por el COVID-19, se realizó de forma virtual el Conversatorio sobre Políticas Públicas y Economía de Plataformas, un evento organizado por el Honorable Concejo Deliberante y que contó con el acompañamiento de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Este espacio de diálogo y reflexión, buscó instalar el concepto de “economía de plataformas” y dar a conocer las herramientas que permitirán generar políticas públicas orientadas al crecimiento de la actividad económica por medios digitales.

Al inicio, el vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Cristian Garrido destacó la importancia que tienen las universidades en el diseño e implementación de las políticas públicas: “crear este conversatorio, donde se puede abordar las problemáticas sociales y poner en la agenda pública, es una interesante idea (…) eso da la pauta del acompañamiento colectivo”.

La economía de plataformas es la actividad económica y social facilitada por plataformas digitales o marcos tecnológicos. Por extensión, una plataforma también es un intermediario que reúne a grupos y promueve intercambios económicos y sociales. Otro de los conceptos dados por, Pía Garavaglia, una economista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, es que “la economía de plataformas son espacios de intercambio donde se ofrecen bienes y servicios, donde intervienen particulares y se permiten contratar empleados para tareas específicas por un plazo determinado (…) a este tipo de plataformas se les llaman economías de acceso que presentan ciertos temas, como problemática laboral, limitación geográfica y servicio del alquiler entre ellos, los servicios de limpieza y los servicios de transporte (…) La economía de plataforma no sólo generó cambios en el consumo, sino también en las modalidades de trabajo, el Covid, vino a acelerar esto”.

Especialistas en la temática, reflejaron la importancia de continuar con el fenómeno de las plataformas, analizando el estado de la situación en Argentina en relación con otros países; y presentando estrategias activas de regulación y políticas públicas con miras a potenciar los beneficios, aprovechando las oportunidades y mitigando los efectos negativos.

Como ejemplo de ello, uno de los oradores, el secretario de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, Natalio Mema, habló de su experiencia con la implementación de plataformas digitales dentro del ámbito del transporte: “Apostamos a la regulación de las plataformas de transporte de otros países (…) el transporte ya estaba funcionando y vemos que después lo reglamenta (…) Avanzamos con el modelo que tenían en Montevideo, Uruguay e implementamos una regulación(…) Fue un debate arduo porque hay muchos intereses de por medio(…) se pusieron reglas de juego claras desde el inicio y que no denotaron diferencias entre los servicios(…) reglamentamos el transporte privado de las personas: los que conducían tenían que tener certificación médica anual, los estándares para circular bajo las normas de tránsito nacional, la verificación técnica cada tres meses, una antigüedad de los de los autos mínimo de dos años (…) las reglas son más severas para las plataformas que para los taxis (…) siempre hicimos esto cuidando al usuario”.

Por su parte, la docente de la FHyCS, Carla Cossi, profundizó sobre las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores durante el avance de este fenómeno: “La economía de las plataformas profundizan los cambios en las regulaciones laborales (…) generó cambios en la atención al cliente, los cambios en el trato del personal(…) la pandemia modificó la práctica social de todos los ciudadanos, pero más que nada en la forma de trabajar (…) apareció el teletrabajo, que en Posadas era muy incipiente, pero no era una opción en este contexto(…)yo creo que los trabajadores hoy tienen un problema muy grande que resolver”.

Cerrando las ponencias, el presidente del HCD, Facundo López Sartori, resaltó la sinergia entre la institución y la UNaM para avanzar con este tipo de debates, importantes para determinar qué tan beneficioso es el avance de las plataformas digitales dentro del mercado laboral e hizo un llamado de atención a fortalecer la presencia del Estado dentro de este fenómeno para proteger a los trabajadores con una regulación fehaciente de su labor: “La idea de que el uso de plataformas, tenga todas las formas que se requieren dentro de un sistema laboral tradicional: tenga las mismas cargas impositivas, pero que estén reglamentados y se generen oportunidades para la plataforma tecnológica y se sientan protegidos por el Estado (…) Desde mi mirada institucional, quiero poner a Posadas en un Estado moderno, que acepte distintas metodologías de trabajo, que tenemos que abrirnos, que tenemos que buscar capacitarnos, que para mí en lo personal no es menor (…) estamos haciendo una legislaciones comparadas con otros lugares, sobre si hay que aplicar o no, pero si me quiero quedar con la enorme potencialidad que tiene la plataforma (…) Desde el municipio de Posadas vamos apostar por la economía del conocimiento, por la economía de plataformas”.

Estuvieron presentes la mediadora entre ambas instituciones y candidata a concejal, Mariana Andrujovich, el vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Cristian Garrido; la economista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Pía Garavaglia, el ex secretario de Extensión de la Facultad, Néstor Álvarez; la docente de la UNAM, Carla Cossi, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, Juan Dip; la secretaria del Consejo Directivo de la Facultad, Marta Espíndola; el secretario de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, Natalio Mema y el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, Facundo López Sartori.