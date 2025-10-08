El evento que reúne a emprendedores de cerveza artesanal tendrá las actuaciones de Banda San Marino, los DJ Chappa, Mati Bareiro y más. Entrada libre y gratuita.

El próximo viernes 17 de octubre, desde las 18:00 hasta las 2:00, la Costanera de Posadas volverá a v7ibrar con una nueva edición del Oktoberfest Artesanal 2025, una de las celebraciones más esperadas del calendario regional.

El evento tendrá lugar en La Cascada, donde se reunirán 20 productores de cerveza artesanal de distintos puntos de la provincia, acompañados por una amplia propuesta gastronómica local con más de 15 puestos de comida y una agenda musical imperdible.

La noche contará con el show en vivo de Banda San Marino, junto a los DJ Mile Martínez, Chappa, Matías Bareiro y Charly Silva, que llenarán de buena música toda la noche.

El Oktoberfest Artesanal busca promover el consumo responsable y visibilizar el crecimiento del sector cervecero y gastronómico misionero, en un ambiente familiar, festivo y al aire libre, con el imponente paisaje del río Paraná como marco. La organización está a cargo del clúster de cerveceros Mboyeré, con el acompañamiento de la Municipalidad de Posadas.

La entrada será libre y gratuita, invitando a vecinos, turistas y visitantes a disfrutar de una experiencia única, donde se combinan la música, sabores auténticos y el espíritu cervecero que distingue a Misiones.