Con motivo del 75° aniversario de la Estudiantina, la Asociación de Estudiantes Secundarios (Apes) junto a la Municipalidad de Posadas organizan una propuesta diferente para celebrar: la Carrera de la Estudiantina, que se realizará este jueves 23 de octubre, desde las 8.30 horas, en la zona del balneario El Brete.

La jornada combinará deporte, recreación y espíritu estudiantil, con la participación de alumnos y docentes de distintas instituciones de la ciudad. El objetivo es disfrutar de una mañana activa al aire libre, compartiendo la energía y el entusiasmo que caracterizan a la fiesta más esperada por los jóvenes posadeños.

Además de promover hábitos saludables, la actividad busca fortalecer los lazos entre las comunidades educativas y mantener viva la esencia de la Estudiantina, que este año celebra tres cuartos de siglo de historia.

📞 Inscripciones e información: los interesados pueden comunicarse al 376-4717444.