Posadas avanza con una hoja de ruta ambiciosa hacia el 2035. Bajo la coordinación de la Secretaría de Planificación, el Plan Estratégico busca definir la ciudad del futuro a partir de un proceso participativo que involucra a instituciones, referentes locales y, sobre todo, a los propios vecinos.

En diálogo con Radio Municipal FM 95.1, Juan Manuel Reyes, director de Plan Estratégico, explicó que la iniciativa se enmarca en una visión a corto, mediano y largo plazo. «Se trata de la visión de ciudad que queremos construir en los próximos diez años, con participación activa de los vecinos, instituciones y distintos actores de la comunidad», sostuvo.

El proceso se desarrolla en varias etapas. La primera consistió en 11 talleres barriales realizados en las delegaciones municipales, donde los posadeños pudieron expresar sus prioridades y necesidades. Luego, se llevaron adelante 50 entrevistas con referentes del ámbito político, empresarial, productivo, educativo y cultural.

Actualmente, el plan se encuentra en su tercera fase: la conformación de mesas de concertación local. Estos espacios, abiertos y representativos, reunirán a instituciones, organizaciones sociales, sectores productivos y fuerzas políticas para debatir propuestas y construir consensos. Las mesas girarán en torno a cuatro ejes estratégicos: territorial y físico, económico-productivo, sociocultural e institucional.

Reyes destacó la importancia de contar con antecedentes como el Plan Estratégico Posadas 2022, del cual surgieron proyectos que hoy son una realidad, entre ellos el Parque Industrial y los Centros de Atención al Vecino (CAV). «Así como en 2010 se proyectaron obras que hoy forman parte de la ciudad, ahora pensamos cómo queremos que sea Posadas en 2035», explicó.

El funcionario subrayó que la participación ciudadana es la pieza central del proceso. «Queremos que los posadeños se apropien del plan y lo construyamos entre todos», concluyó.

Toda la información del Plan Estratégico Posadas 2035 se encuentra disponible en la web www.posadas.gov.ar (apartado Secretaría de Planificación), en redes sociales y en el canal de YouTube de la Secretaría. Además, los vecinos pueden acercarse personalmente a las oficinas del área en el CAP de avenida López y Planes y San Martín.