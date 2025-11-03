La ciudad de Posadas se prepara para recibir uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo nacional: el Encuentro Nacional de Rugby de Veteranos 2025, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Club Crucero del Norte.

Con la presencia confirmada de más de 1.500 jugadores integrados en 29 agrupaciones provenientes de distintos puntos del país, y la destacada participación de una delegación internacional proveniente de Francia, el encuentro promete transformar a Posadas en epicentro del rugby veterano.

Una apuesta por el deporte y la camaradería

La jornada de lanzamiento oficial se realizó esta mañana en el Salón de Usos Múltiples municipal, donde Gabriela Flores, secretaria de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, destacó que este evento “representa no solo un encuentro deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos de amistad y el espíritu de equipo que caracterizan al rugby”.

La organización local asume el desafío con entusiasmo, subrayando la relevancia de que la ciudad ofrezca un marco adecuado para recibir veteranos del rugby con instalaciones de primer nivel y una logística que promueva la convivencia deportiva, los valores de juego limpio y el intercambio entre clubes.

Más que un torneo: un momento de encuentro

Aunque el foco está puesto en la competencia, este evento tiene una dimensión mucho más amplia: se trata de revivir tradiciones, fomentar redes de exjugadores, reactivar vínculos entre clubes y comunidades, y capitalizar el deporte como motor de integración social.

La presencia internacional refuerza esa mirada, abriendo la convocatoria a un público más diverso, generando repercusiones que van más allá de lo exclusivamente deportivo.

Expectativas y legado

Para la ciudad de Posadas, la llegada de más de 1.500 participantes, sumados a acompañantes, entrenadores y público interesado, supone un estímulo turístico, económico y social.

También implica un legado: mejoras en infraestructura deportiva, refuerzos en servicios urbanos y una mayor visibilidad como sede de eventos nacionales e internacionales.

En definitiva, el Encuentro Nacional de Rugby de Veteranos 2025 representa una excelente oportunidad para que Posadas se destaque como ciudad deportiva, reafirme sus valores comunitarios y brinde a los amantes del rugby una experiencia memorable.