En el marco de la Semana de la Salud Bucal, el municipio impulsa una serie de actividades educativas y preventivas en escuelas y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con el objetivo de fomentar hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Las jornadas comenzaron el viernes 3 de octubre en la Escuela N.º 484 del barrio Aeroparque, donde profesionales realizaron actividades lúdicas y de aprendizaje junto a docentes y familias.

La directora de Atención Primaria de la Salud, Viviana Ramírez, explicó que la campaña busca acercar la educación en higiene bucal a los niños que inician su etapa escolar.

“Observamos muchos casos de caries y la falta del hábito del cepillado diario, sumado al consumo de alimentos con alto contenido de azúcar. Por eso trabajamos con maestras y mamás, a través de juegos y música, para enseñar la técnica correcta del cepillado y la importancia del cuidado bucal”, destacó Ramírez.

El cronograma continuará con nuevas jornadas: el 13 de octubre en el CAPS 2 de Abril y el 20 de octubre en el CAPS del barrio Belén. Además, Ramírez recordó que los operativos integrales de salud se desarrollan todos los miércoles en distintos barrios, ofreciendo atención gratuita a vecinos y vecinas.

La profesional también brindó algunas recomendaciones esenciales para el cuidado diario:

Cepillarse los dientes al menos tres veces por día.

Evitar el exceso de azúcar en la alimentación.

No dejar que los niños duerman con el biberón.

Asimismo, explicó que el cepillado correcto debe realizarse “con movimientos suaves, utilizando un cepillo de consistencia media, inclinado a 45°, y dedicando alrededor de diez pasadas por cada sector de la boca”.

Finalmente, Ramírez subrayó la importancia de incorporar la salud bucal como parte del bienestar integral:

“A veces no le damos la atención suficiente, pero con los años los problemas bucales afectan la alimentación y la calidad de vida. Prevenir a tiempo es fundamental”, concluyó.