El Jardín Botánico será sede de la primera Expo Jardín Misiones, un encuentro que combina naturaleza, arte, diseño y sustentabilidad. El evento se realizará el 4 y 5 de octubre en el Jardín Botánico Alberto Roth, con entrada libre y gratuita, y ofrecerá talleres, espectáculos, intervenciones artísticas, un paseo gastronómico y más de 40 stands de emprendedores y viveros.

Llega la primera edición de Expo Jardín Misiones, un evento que combina disfrute, educación, concientización y conexión con la naturaleza, y se proyecta como un evento anual para el litoral y el Mercosur. Se realizará los días 4 y 5 de octubre, de 10 a 20hs, en el Jardín Botánico Alberto Roth de Posadas, con entrada libre y gratuita.

Expo Jardín será una experiencia única para toda la familia, propone vivir la naturaleza como escenario de inspiración, creatividad y futuro. El evento fusiona diseño, arte, conciencia ecológica y emprendimientos en un encuentro para aficionados y especialistas de la jardinería, el diseño y la producción vegetal.

Además, invita a descubrir nuevas ideas, enriquecer prácticas y formar parte del turismo de experiencias, asociándose a valores de sustentabilidad, bienestar y calidad de vida.

Los visitantes disfrutarán de paseos que incluyen propuestas de emprendedores, actividades recreativas que educan en sostenibilidad, intervenciones artísticas destacadas y un patio gastronómico con sabores botánicos.

Expo Jardín se construye a partir de la colaboración público-privada y cuenta con 3 ejes claves: el educativo con talleres y capacitaciones en botánica, jardinería, compostaje, reciclaje, paisajismo y bioarquitectura; el cultural con música instrumental en vivo, artistas circenses, teatro al aire libre, actividades lúdico-educativas, yoga y cine bajo las estrellas; y el eje comercial con un paseo de compras con más de 40 stands que incluyen viveros, grandes comercios, emprendedores, profesionales y un patio gastronómico con food trucks, opciones saludables, infusiones y sabores botánicos.

El evento, organizado por Augusto Coutada junto a la Municipalidad de Posadas y el Ministerio del Agro y la Producción, se consolida como plataforma de desarrollo regional con impacto ambiental, social y económico. Se proyecta como marca con identidad misionera, reflejada en el eje comercial con la exposición y venta de plantas y flores con sello local, impulsando el emprendedurismo y el valor cultural de la producción misionera. Se trata de una invitación abierta a la comunidad a descubrir, aprender y disfrutar de una propuesta innovadora que combina naturaleza, cultura y desarrollo local, con acceso libre y para toda la familia.