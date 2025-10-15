La Municipalidad presentó el nuevo Plan de Gestión Ambiental y Turístico del Jardín Botánico, que amplía el espacio a 30 hectáreas y lo proyecta como un eje clave para la educación ambiental, la investigación y el disfrute ciudadano.

El Jardín Botánico de Posadas comienza una nueva etapa. De ser un espacio natural valorado por su belleza y tranquilidad, pasa a convertirse en un verdadero laboratorio verde donde se unen la ciencia, la conservación y el turismo sostenible.

Gracias a la puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental y Turístico, el predio amplía su superficie de 11 a 30 hectáreas, consolidándose como el principal pulmón verde de la ciudad. La iniciativa forma parte de una estrategia integral de la Municipalidad para fortalecer la infraestructura ecológica de Posadas y promover una convivencia más armónica entre la naturaleza y la comunidad.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra la creación de un Centro de Investigación y Producción (CIP), fruto del trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Este espacio permitirá producir plantines de calidad para el arbolado urbano, potenciando las acciones de forestación y mantenimiento de espacios públicos.

El plan también prevé senderos interpretativos, zonas de conservación, actividades educativas y propuestas recreativas, pensadas para que los vecinos y visitantes puedan conocer y disfrutar la biodiversidad local mientras aprenden sobre la importancia de cuidar el entorno.

“Queremos que el Jardín Botánico sea un lugar de encuentro entre la gente y la naturaleza, un sitio donde Posadas respira futuro”, destacaron desde el municipio.

Con esta expansión, Posadas reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y da un paso decisivo hacia una ciudad más verde, saludable y preparada para los desafíos ambientales del presente y del mañana.