Los concejales de Posadas aprobaron durante la 22° sesión ordinaria la creación del Registro de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios, una medida clave para mejorar la organización y la transparencia en la administración de complejos habitacionales de la ciudad.

El nuevo registro tiene como objetivos principales facilitar la identificación de administradores, optimizar la comunicación con el municipio y simplificar la realización de trámites y diligencias vinculadas a los consorcios. La iniciativa flexibiliza y actualiza las condiciones de registro, haciéndolas más accesibles para personas físicas y jurídicas que se desempeñen como administradores, ya sea de forma remunerada o gratuita.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta herramienta permitirá mantener actualizado el registro, agilizar gestiones como aprobaciones de obra y notificaciones, y facilitar la relación con los vecinos y particulares:

«Posadas da un paso importante hacia la modernización de sus normativas urbanas, generando un marco más claro y práctico para quienes administran consorcios y para los vecinos que los integran», señalaron.

Otros proyectos aprobados y en estudio

Durante la misma sesión, los ediles también aprobaron la modificación de una Ordenanza para prorrogar por un año la regularización de trámites de obras edilicias ya consolidadas.

Además, giraron a comisión un proyecto de Ordenanza para crear las “Paradas Complementarias de Posadas”, destinadas a funcionar como espacios seguros, confortables, modernos y climatizados, adicionales a las paradas del TUP existentes en la ciudad.

Por otro lado, se incorporó un proyecto para crear el “Portal de Atención y Guía Telefónica Municipal Posadas”, orientado a garantizar a los vecinos el acceso directo, libre, permanente y gratuito a la información pública de la estructura administrativa.

Finalmente, se presentó y giró a comisión la iniciativa para crear la “Escuela de Género, Gobierno y Comunidad” en el ámbito del DEM, con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en el Estado y otros espacios de la sociedad.

Con estas acciones, Posadas avanza hacia una administración municipal más moderna, accesible y transparente, beneficiando tanto a los vecinos como a quienes gestionan los complejos habitacionales.