En la 24° sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Posadas aprobó por unanimidad la creación del programa “Concejal al Barrio”, una iniciativa que busca tender un puente directo entre los ediles y la comunidad a través de las Delegaciones Municipales y otras dependencias locales.

La propuesta establece que los trece concejales titulares –exceptuando al presidente del Cuerpo– serán designados como articuladores legislativos en cada delegación, con la misión de escuchar inquietudes, canalizar demandas y fortalecer la confianza ciudadana en estos espacios de gestión.

Para garantizar transparencia, la asignación de las delegaciones se realizará mediante sorteo público, evitando designaciones discrecionales. “El objetivo es descentralizar la administración, optimizar la atención de reclamos barriales y reinstalar a las delegaciones como ámbitos válidos de participación democrática”, destacaron los legisladores.

El programa abarcará todas las Delegaciones oficialmente creadas y las que se constituyan en el futuro. También podrán incorporarse los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) y otras dependencias municipales, ampliando así el alcance territorial de la iniciativa.

Más proyectos aprobados en la sesión

Además de esta medida, los concejales avanzaron con otras iniciativas relevantes:

Plan Estratégico Municipal de Salud Mental Comunitaria: busca promover el derecho a la salud mental con un enfoque territorial, comunitario e interdisciplinario.

Régimen de Gestión de Residuos Peligrosos: establece un marco normativo para el tratamiento de estos materiales dentro del municipio.

Programa de Empleo Inclusivo: fue girado a comisión y está destinado a generar oportunidades laborales para personas con discapacidad.

Homenajes y reconocimientos

La sesión también tuvo un costado emotivo. En el marco del Día del Maestro, los ediles entregaron una rosa a cada docente jubilado presente, en reconocimiento al rol de la educación en la construcción de ciudadanía.

En los homenajes, se destacó a la maestra jubilada Rosaura Sfeir, declarada Personalidad Destacada de Posadas por su compromiso social y solidario como voluntaria de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC).

Además, se declaró de interés municipal el torneo de saltos hípicos “Copa Pampero 2025”, que se realizará del 19 al 21 de septiembre, y el proyecto educativo “Notas que pintan memoria: Lo que no pudieron callar”, impulsado junto a la Universidad Nacional de Misiones.