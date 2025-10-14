El municipio de Posadas presentó este martes el Oktoberfest Artesanal 2025, que se realizará el viernes 17 de octubre desde las 18 hasta las 2 en el Parque La Cantera de la costanera, con entrada libre y gratuita. Se espera una afluencia superior a 25.000 personas.

Propuesta, música y gastronomía local

El evento, organizado en conjunto con el Clúster Mboyeré, incluirá cervezas artesanales de la región, una variada oferta de comidas regionales y una grilla artística con la Banda San Marino y DJs como Mile Martínez, Chappa, Matías Bareiro y Charly Silva.

Productores en el centro de la escena

Según los organizadores, cada feria contará con alrededor de 400 litros de cerveza, distribuidos en 60 canillas y 60 estilos diferentes. La intención es poner en valor el trabajo de los productores provinciales, dentro de un marco seguro y pensado para toda la familia.

Normas de acceso y logística

No se permitirá el ingreso con conservadoras, termos, envases de vidrio o cristal, aerosoles u otros objetos considerados peligrosos. Los organizadores apelan al cumplimiento de estas normas para garantizar el disfrute del público.