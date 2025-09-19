La capital misionera se convierte en el epicentro cultural de la región con un fin de semana cargado de propuestas de primer nivel. Con la llegada de la primavera, el público podrá disfrutar de un espectáculo teatral internacional, un mega festival gastronómico y el esperado aniversario de una de las bandas más destacadas de la escena local.

La agenda arranca el viernes 19 de septiembre a las 21:30 horas, con la presentación de “Bloody Tango” en el Auditorio del Montoya (Ayacucho 1962). Un espectáculo que busca romper con los moldes tradicionales del género. La actriz y bailarina Noelia Marzol, es la protagonista y productora de la puesta que llega desde la calle Corrientes. Este show, que fusiona el tango con elementos dramáticos, invita al público a un viaje pasional a través de la historia de personajes que viven intensas experiencias en un hotel muy particular. Las entradas para esta única función se pueden adquirir a través de Ticket Misiones.

La jornada cultural continúa el sábado 20 de septiembre, con la celebración de dos eventos en diferentes puntos de la ciudad. El ya consolidado festival “Brilla Sarita” llega a su 12° edición en el Parque República del Paraguay, a partir de las 16:00 horas con entrada libre y gratuita. Este mega festival gastronómico y cultural ha demostrado ser un punto de encuentro masivo y, en esta edición, contará con la participación de más de 180 postulantes, lo cual garantiza una amplia y variada oferta para el público. Los organizadores recomiendan no concurrir con conservadoras.

Esa misma noche, la banda Jugo de Tigre celebrará su décimo aniversario con un recital en el Auditorio de la Escuela de Rock (3 de febrero de 1660). Con un estilo que fusiona el jazz rock, el trío promete un show inolvidable a las 22:00 horas. El repertorio incluirá un repaso por su historia musical y la presentación de nuevas canciones. Las entradas tienen un valor de $15.000 hasta antes del horario de apertura de puertas y se pueden conseguir a través del número 3764323549; en puerta tendrán un valor de $20.000.