Este 21 de agosto, el Parque del Conocimiento fue sede de la inauguración de la Expo Inclusión y el Congreso Provincial de Empresas y Discapacidad. Bajo el lema «Discapacidad y Empresas: Por el Camino de la Inclusión», el evento busca fomentar la igualdad de oportunidades y congregar a organizaciones y personas con discapacidad.

La apertura se realizó pasadas las 8 de la mañana con una gran convocatoria. Estuvieron presentes el vicegobernador Lucas Spinelli; el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; representando a la Municipalidad de Posadas el secretario de Hacienda, Sebastián Guastavino; la secretaria de Deportes y

Desarrollo Humano, Gabriela Flores; el secretario de Salud, Matías Orihuela, y el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Diego Carmona, entre otras autoridades y representantes del sector privado.

En ese marco, la directora general de Derechos Humanos, Florencia Salgado, destacó: “La participación municipal significa reafirmar nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. La inclusión real se construye en la vida cotidiana, garantizando acceso a la educación, el trabajo y la capacitación como pilares importantes”.

Por su parte, la secretaria de Deportes y Desarrollo Humano, Gabriela Flores, subrayó: “Desde la gestión municipal trabajamos de manera constante en la inclusión laboral, deportiva y cultural, celebrando cada avance hacia una sociedad más justa y equitativa”.

En representación de la Red de Empresas Inclusivas, su codirector ejecutivo, Fernando Carotta, expresó que el evento constituye una oportunidad para articular el trabajo de la sociedad civil, el sector privado, el gobierno y la academia: “Esta segunda edición fuera del área metropolitana de Buenos Aires refleja el compromiso de Misiones en poner en foco la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, también valoró la iniciativa como una política pública trascendente: “Este tipo de eventos sensibiliza e incluye. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir construyendo una sociedad más inclusiva, con el compromiso de todos los actores sociales”.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad a participar de este espacio de intercambio y reflexión con acceso gratuito, que busca avanzar hacia una ciudad y una provincia cada vez más inclusivas.

La jornada se extenderá hasta las 17 horas con diversas propuestas como la feria de empleo, presentación de programas municipales, exposición de materiales en braille, talleres y charlas sobre negocios inclusivos.

Organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Posadas junto a instituciones provinciales y nacionales, en articulación con el sector privado, la Expo Inclusión impulsa políticas públicas para garantizar que todas las personas tengan acceso a un empleo digno en condiciones de igualdad y equidad.