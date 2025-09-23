Los vecinos y vecinas que acerquen sus reciclables a la red de Ecopuntos en distintos barrios de Posadas, recibirán a cambio plantines ornamentales y abono. La actividad estará acompañada con propuestas abiertas a la comunidad en La Cascada y en el barrio Los Álamos.

Este viernes 26 de septiembre, en el marco del Día Provincial de los Ecopuntos, se llevará adelante una propuesta para reconocer y fortalecer el compromiso ciudadano con el reciclaje. A lo largo de toda la jornada, los vecinos que acerquen sus residuos reciclables a los diferentes Ecopuntos de la ciudad, podrán participar del reciclaje de plantines ornamentales o abono.

En el Ecopunto del predio La Cascada, se desarrollará una propuesta especial en articulación con la Economía Circular provincial, disponible durante todo el día. Por otro lado, en el Ecopunto Los Álamos, se vivirá una EcoTarde Circular junto al CENEMI, de 16 a 18 horas, con talleres, actividades y para toda la comunidad. Simultáneamente, en el resto de los Ecopuntos de la ciudad, los vecinos podrán acercar sus reciclables y participar del ecocanje de plantines ornamentales y abono, también a lo largo de toda la jornada.

Actualmente, Posadas cuenta con una amplia red de Ecopuntos en distintos barrios y zonas: Costa Sur, Itaembé Guazú, Itaembé Miní Oeste, plaza Sarmiento, San Martín y Urquiza, Los Álamos, La Cascada, A4, avenida Perón en Miguel Lanús, Costanera y Chacabuco, y en la plaza del barrio Libertador.

En cada punto se reciben reciclables habituales como latas, papeles, cartones, tetra packs, telgopor, vidrios enteros y plásticos. También está habilitada la recepción de residuos considerados peligrosos, como pilas, baterías y aceite vegetal usado, este último debe ser previamente filtrado tras su utilización.

La Municipalidad de Posadas sostiene estas políticas como parte de una visión integral frente al cambio climático, incluyendo infraestructura verde, movilidad sostenible, descentralización de servicios y educación ambiental en el territorio. Cada acción busca consolidar a la ciudad como un polo de referencia en gestión responsable y sustentable de los residuos.