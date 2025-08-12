Posadas se encuentra en un momento clave para el desarrollo urbano: un nuevo Código de Edificación propone reemplazar la normativa vigente desde 1980, incorporando criterios modernos, lenguaje accesible y una visión integral del crecimiento de la ciudad.

El nuevo Código se encuentra en su etapa final de aprobación, luego de un extenso trabajo técnico e interdisciplinario del Ejecutivo Municipal, integrado por arquitectos, ingenieros y abogados, que aportaron su experiencia y conocimiento para reorganizar, simplificar y modernizar las reglas de construcción. El objetivo: garantizar obras más seguras, sostenibles y accesibles para toda la comunidad.

Un cambio estructural frente a la normativa vigente

El nuevo Código responde a las demandas técnicas, ambientales y sociales actuales. Entre sus principales aportes se destacan:

-Reorganización completa del articulado en 10 secciones temáticas: Generalidades, Administración, Proyectos de obra, Ejecución, Instalaciones complementarias, Reglamentos técnicos, Integración y preservación patrimonial, Usos específicos, Aceras, e Inspecciones e infracciones.

-Digitalización total: El nuevo Código reconoce el procesamiento digital de aprobación y registro de obras a través del sistema Gestión de Obras Privadas (GOP), vigente desde el año 2021.

-Redacción clara y accesible, pensada para profesionales y también para cualquier vecino que quiera conocer sus derechos y responsabilidades al construir.

-Inclusión de una sección específica para proteger el patrimonio arquitectónico y urbano.

-Incorporación de exigencias de accesibilidad en veredas y edificios, y reconocimiento del arbolado urbano como parte esencial del diseño de ciudad.

-Criterios de sostenibilidad: eficiencia energética, diseño sustentable y medidas para mitigar el cambio climático.

-Fortalecimiento del rol de la inspección de obras, con funciones más claras en el proceso constructivo.

-Unificación de normativas dispersas en distintas ordenanzas y resoluciones para simplificar su aplicación.

Un proceso participativo y abierto

Actualmente, este nuevo Código se encuentra en etapa de revisión legislativa y de puesta a consideración de la ciudadanía. La Comisión de Obras Públicas y Urbanismo del Honorable Concejo Deliberante, lleva adelante instancias de consulta e intercambio con colegios profesionales, universidades y estudiantes de carreras afines, antes de su implementación definitiva. Se invita a vecinas y vecinos a informarse y participar a través de los canales oficiales.