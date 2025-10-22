La Municipalidad de Posadas continúa fortaleciendo el sistema de recolección diferenciada con el objetivo de acercar puntos de recepción de reciclables a los vecinos y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

Actualmente, la ciudad cuenta con 136 contenedores ubicados en el área centro, Villa Sarita y barrios aledaños, además de 9 puntos limpios, 12 ecopuntos, y también se recepcionan reciclables en 10 CAPS municipales y 12 escuelas en Itaembé Guazú. La iniciativa busca mejorar la calidad y cantidad de residuos reciclables, incentivar la separación en los hogares, especialmente entre los niños, y promover un cambio de hábitos sostenido en el tiempo.

El programa propone la distribución de contenedores en instituciones educativas y la realización de charlas de sensibilización sobre identificación, clasificación y disposición adecuada de los residuos. Cada establecimiento firmará un compromiso institucional para sumarse a la política municipal de gestión ambiental.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Municipio para fortalecer la economía circular y consolidar una Posadas más limpia, responsable y comprometida con su entorno.