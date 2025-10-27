El contundente triunfo electoral de Javier Milei ha generado una oleada de optimismo en los mercados financieros argentinos. Pero ¿qué está celebrando exactamente el mercado? Para entenderlo, conviene desglosar los principales movimientos y sus implicancias.

¿Qué pasó?

En el pre-market de Wall Street las acciones argentinas ascendieron hasta un 36 % tras conocerse el triunfo del oficialismo. Al mismo tiempo, el denominado “dólar cripto”, un tipo de cambio informal que opera 24 horas, se desplomó casi un 7 % al menos en términos relativos. Estos movimientos reflejan que los inversores vieron el resultado electoral como una señal de cambio y de menor incertidumbre. ¿Por qué lo interpretan así los mercados?

Para quienes invierten (accionistas, acreedores de deuda, bancos), varios factores son relevantes:

Mayor claridad política: Cuando un gobierno obtiene un respaldo amplio, se envía la señal de que podrá avanzar con reformas. En este caso, el resultado electoral le da a Milei y su coalición un “mandato renovado” para aplicar su agenda.

Expectativa de reformas estructurales: Se espera que el Gobierno de Milei presente proyectos como una reforma laboral (“salarios dinámicos”). Los mercados tienden a valorar un entorno en el que se perciba que se va hacia una economía más abierta, con menor riesgo de improvisación.

Menor presión cambiaria y devaluatoria: Uno de los focos en Argentina es la expectativa de devaluación o depreciación del peso. El triunfo le da al Ejecutivo mayor margen para “descomprimir” esas expectativas, lo que se traduce en menor riesgo de que los inversores exijan primas exageradas.

Reacción inmediata de activos “arriesgados”: Dado que los bonos y acciones subieron mucho, indica que los inversores “arriesgados” están entrando o revaluando hacia una visión más optimista.

¿Cuáles son los movimientos concretos?

Acciones argentinas en Wall Street: hasta +36 % en el pre-market.

Bonos argentinos: escaladas de hasta ~17 %.

“Dólar cripto”: caída de ~7 % respecto al nivel del domingo por la mañana.

Estos datos muestran una reacción amplificada e inmediata ante la noticia política.

¿Qué significa esto para el contexto argentino y las empresas?

Un ambiente de menor incertidumbre política y económica suele favorecer inversiones: la gente y las empresas pueden planificar con más confianza.

Si el tipo de cambio deja de presionarse tanto, podría mejorar el margen de empresas que importan o que tienen costos en pesos pero venden en dólares.

Si los bonos bajan su prima de riesgo, significa que el país es percibido como “menos riesgoso”, lo que puede traducirse en mejores condiciones de financiación.

Pero atención: el mercado “celebra” expectativas, no resultados finalizados. Si las reformas se demoran o enfrentan resistencia política/judicial/social, esa celebración puede revertirse.

¿Cuáles son los riesgos que siguen presentes?

Que el Ejecutivo tenga el respaldo, pero luego se encuentre con obstáculos para avanzar con su agenda liberal-económica.

Que haya factores externos (como tasas internacionales altas, o crisis regionales) que afecten a Argentina sin importar quién gobierne.

Que el tipo de cambio oficial, “bandas” cambiarias u otros mecanismos sigan bajo presión si la inflación o el déficit no se controlan. El artículo señala que aunque existe margen para “calmar expectativas”, las dudas a mediano plazo no desaparecen.

En resumen: los mercados “aplauden” el triunfo de Javier Milei porque lo interpretan como una señal de mayor gobernabilidad, claridad de rumbo y menor riesgo político-económico. Eso abre espacio para que empresas, inversores y gobiernos planifiquen con más tranquilidad. Pero esa euforia inicial depende de que luego vengan la implementación y los resultados concretos. Como siempre: las expectativas han subido, y los mercados vigilarán muy de cerca el siguiente paso.

Fuente: Ámbito Financiero (Redacción Enfoque Misiones)