En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, este domingo el Poder Ejecutivo presentará el Presupuesto 2025 al Congreso.

Pero será un evento inédito porque el encargado de presentarlo será el propio presidente Javier Milei, quien desplegará sus argumentos como economista sobre lo que será un camino hacia el «déficit cero».

La primera idea fue presentarlo el lunes 16 por la mañana, pero en el Gobierno consideraron que esta opción a última hora del domingo iba a generar mayor impacto mediático, además de que todavía no están abiertos los mercados. Según confirmaron desde la organización, se cursaron invitaciones a todos los diputados y senadores, aunque no tendrá el formato de Asamblea Legislativa, como se barajó en un principio.

Milei estará acompañado por Martín Menem y Victoria Villarruel, además de los dos presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.

También estarán presentes los ministros del gabinete nacional, incluido en principio el responsable de Economía Luis «Toto» Caputo. Los usos y costumbres parlamentarios ponen en el ministro de Economía la responsabilidad de dar los lineamientos sobre el Presupuesto para el próximo año, pero Milei decidió en este caso ponerse al frente de la defensa.

Lo que no se definió por ahora es si Caputo asistirá a alguna reunión de comisión para dar detalles sobre el texto, aunque la oposición ya anticipó que tiene previsto citarlo. Sucede que el discurso de Milei será sin interrupciones ni preguntas, lo que seguramente dejará numerosos interrogantes a discutir una vez que se habilite el debate en la comisión.

La última visita de Caputo al Congreso fue en 2018, a la Bicameral de Deuda, y la audiencia terminó en un escándalo por un incidente que protagonizó con la entonces diputada Gabriela Cerruti, por lo que hay dudas sobre si será Toto quien asista en representación del Palacio de Hacienda o bien envíe a referentes técnicos para cumplir con la tarea.

«Nosotros no vamos a ir, nuestro bloque no va a ir, creemos que no corresponde», anticipó el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, mientras que en el caso de Diputados solo asistirían los integrantes de la Comisión de Presupuesto. El mismo criterio adoptarán los integranets de Encuentro Federal. En el radicalismo, ya anticiparon que la asistencia tampoco será perfecta.

Fuente: Perfil