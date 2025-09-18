La esperada Estudiantina 2025, que cada año reúne a miles de jóvenes en la capital misionera, fue postergada tras un pedido formal de la Policía de Misiones. La decisión, tomada en conjunto con el Ministerio de Educación, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) y la Municipalidad, busca garantizar la seguridad y promover un clima de orden y respeto en torno a la tradicional fiesta.

El cambio de fecha responde a investigaciones judiciales en curso por hechos de violencia ocurridos recientemente. Ante este escenario, las autoridades decidieron priorizar la tranquilidad de los participantes y asistentes, remarcando que la celebración debe ser un espacio de alegría, paz y convivencia sana.

“Este es un llamado a la reflexión colectiva. La Estudiantina no puede perder su esencia: la unión, la tolerancia y el respeto entre los jóvenes”, expresaron desde la organización.

Más de 5.000 estudiantes, docentes y familias ya venían preparándose con entusiasmo para las jornadas de desfile, lo que evidencia el esfuerzo y compromiso que año tras año se pone en esta fiesta que forma parte de la identidad cultural posadeña. Sin embargo, los organizadores subrayaron que los hechos violentos que motivaron la suspensión “no representan a la mayoría de los estudiantes”, quienes esperan este evento con ilusión y responsabilidad.

Por el momento no se confirmó la nueva fecha, aunque las autoridades adelantaron que trabajan en conjunto para reprogramar el calendario y garantizar que la Estudiantina pueda desarrollarse en un entorno seguro y armónico.

La postergación, más allá de la frustración inicial, deja un mensaje claro: la fiesta más importante de los estudiantes posadeños debe ser un reflejo de convivencia, respeto y solidaridad. Una oportunidad para que la juventud reafirme que la alegría también se construye con paz.