La senadora nacional peronista por Tucumán, Sandra Mendoza, dejó una polémica frase tras analizar la reciente debacle electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Durante una entrevista con La Tucumana FM, enfatizó el quiebre social tras los resultados en los comicios del 7 de septiembre: «Ni siquiera los más destacados encuestadores hablaban de un número como este, de una verdadera derrota del partido de Milei», remarcó, señalando el desconcierto en el oficialismo y la magnitud de la sorpresa electoral.

A su juicio, el resultado no es casualidad y refleja el cansancio social acumulado frente a una gestión errática y decisiones profundamente impopulares por parte del Gobierno nacional. «La gente está muy molesta por las políticas estas, el presidente va a vetar los proyectos de ley que benefician a la gente, a las provincias», agregó la senadora.

El presente y futuro del Gobierno nacional fue uno de los asuntos más delicados de la entrevista. Mendoza no ocultó su escepticismo respecto a la sostenibilidad del mandato de Javier Milei, al punto de dejar una polémica frase: «No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente. La gente ya no da más y se lo dijo a través de las urnas el domingo».

Además, la senadora señaló que el oficialismo perdió el único capital que podía conservar: la legitimidad popular. “Había mucha gente que apostó por el proyecto que él vendió en las elecciones y que está defraudada. No quiso ir a votar, pero está con bronca, está con enojo. Y la sociedad hoy está enojada. Cuando se enoja la sociedad, eso lo expresa en las urnas”.

Mendoza también dijo que ve un escenario de mucha fragilidad institucional, en el que el Gobierno insiste con su programa económico a pesar del reciente resultado electoral: «El plan económico va a continuar y se va a profundizar, dicen. Después llaman al diálogo, pero hoy los gobernadores con buen criterio, y sobrados motivos, le dicen: ‘Ya es demasiado tarde el llamado al diálogo’. Se percibe una fragilidad institucional y faltan dos años para concluir el primer mandato. Parece que estamos muy lejos con todo lo que pasa en tan poco tiempo».

La senadora incluso dejó la puerta abierta a múltiples desenlaces. «No sé si es un juicio político o irá a recapacitar y decir: ‘No sigo porque ya no tengo elementos para seguir’. No sé qué va a pasar, pero yo creo que no llega».

El mensaje, reiteró Mendoza, fue categórico: «Viene con la motosierra, no hay trabajo, las cosas están aumentando día a día, el sueldo no alcanza, porque te están diciendo: ‘El sueldo aumentó’, pero las cosas subieron el triple, entonces no alcanza. Y la gente no llega a fin de mes», explicó.

La senadora añadió que la severidad de la derrota para La Libertad Avanza es una clara advertencia para el rumbo de cara a los próximos comicios nacionales: «Esto es resultado del hartazgo, de que la gente siente que no le alcanza para vivir. El mensaje ya fue claro».

Por último, mencionó también los escándalos que salpican al oficialismo: «Esto de los audios de las coimas también fue desastroso. La gente creo que eso entendió, que le estás quitando a los que menos tienen».

