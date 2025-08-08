En el marco del Plan de Restauración Funcional de la Selva Paranaense y Ecosistemas Asociados, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), junto al Ministerio de Ecología de Misiones y la Asociación Aves Argentinas, llevó adelante una nueva jornada de plantación de árboles nativos en el Parque Natural Municipal Monte Seguín, en la localidad de Puerto Rico.

Durante toda la semana, un equipo técnico-científico y numerosos voluntarios trabajaron en el lugar con el objetivo de plantar 10.000 nuevos ejemplares nativos en esta primera etapa. El operativo es liderado por la Ing. Forestal del IMiBio, Violeta Álvarez, y el Coordinador de Restauración del Proyecto Bosque Atlántico de la Fundación Aves Argentinas, José Beamonte Reta.

Durante la jornada de apertura participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el director general ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; y el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, junto a funcionarios municipales.

Esta acción se enmarca en una serie de intervenciones estratégicas que ya permitieron plantar más de 50.000 árboles nativos en puntos clave del Corredor Verde, como la Aldea Yryapú en Puerto Iguazú, el Ecoparque de Puerto Libertad y la Reserva Natural El Puente Verde, entre otros.

A través de estas iniciativas conjuntas, Misiones continúa reafirmando su compromiso con la restauración ambiental, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de sus ecosistemas nativos.