Alrededor de 106 familias del barrio Santa Cecilia de Posadas solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para hacer cumplir un acuerdo establecido en el año 2019 y un expediente con más de 400 fojas, que hasta la fecha no pudo plasmarse en la realidad.

El año pasado, la Defensoría, en función a los avances entre los titulares y poseedores de las tierras, así como las instituciones del Estado provincial y municipal, instó a las partes a cumplimentar el proceso, quedando el expediente al cierre, siempre que el proceso se haya culminado. Sin embargo y de manera inexplicable el acuerdo no se respetó, ya que se reformuló el proceso, lo que sin duda trabó todo lo hecho hasta ese momento.

«La desilusión es alta, estamos desesperados, no queremos, pero vamos a entrar directamente a los lotes. Ya no aguantamos más estar en ese lugar, cuando llueve no sabemos qué hacer», explicó Roberto Ramírez, referente del barrio.

En este sentido, el Defensor Alberto Penayo, afirmó que el contexto que viven los vecinos es desesperante, ya que se están llevando acciones desde el 2018 para llegar a los acuerdos necesarios y no se están cumpliendo.

“Es muy difícil explicar desde nuestro lugar lo que pasó en este tiempo, dado que no hemos intervenido en el tramo de ejecución del proyecto. A pesar de ello, no podemos obviar la realidad y nos vamos a ocupar solicitando la ejecución del acuerdo, que consta en el expediente de la Defensoría. Simultáneamente presentaremos un pedido de informe a fin de que quede expresado en el legajo el cuadro de situación que explique los motivos que obligaron a reformular los acuerdos”, expresó Penayo.