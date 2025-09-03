En el marco del Encuentro Internacional de Observación de Aves Volar 2025, que se realizará del 5 al 7 de septiembre en Puerto Iguazú, los más pequeños tendrán un espacio exclusivo para iniciarse en la observación de aves: «Pichones Observadores».

Esta propuesta lúdica y educativa está pensada para niños de 5 a 13 años, y busca que den sus primeros pasos como observadores de aves mientras se conectan con la naturaleza. A través de charlas, juegos y salidas de campo, los chicos aprenderán a escuchar, mirar y registrar especies, usando herramientas como libretas, lápices, guías ilustradas y binoculares.

Además, podrán explorar la misteriosa “caja mágica”, que guarda plumas, huevos y nidos, despertando la curiosidad y el respeto por la biodiversidad.

Las actividades se desarrollarán en el jardín del Hotel Panoramic y en la Plaza Luis H. Rolón, con ingreso gratuito. La agenda para los pequeños observadores es la siguiente:

Viernes 5/09:

16:30 hs – Charla en el stand

17:00 hs – Salida de observación en Plaza Luis H. Rolón

Sábado 6/09:

16:30 hs – Charla en el stand

17:00 hs – Salida de observación en Plaza Luis H. Rolón

Con esta iniciativa, Volar 2025 no solo celebra la biodiversidad de Misiones, sino que también forma nuevas generaciones de amantes de la naturaleza, fomentando el respeto y la valoración del mundo de las aves desde la infancia.