El dólar turista volvió a ser récord en diciembre pese a las restricciones. Según el último informe Evolución del Mercado de cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA), la salida de dólares por turismo alcanzó un nuevo máximo desde el 2019.

A fines de noviembre, el organismo prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes, hoteles o cualquier otro servicio turístico en el extranjero en cuotas. Por tal motivo, todos los servicios contratados en el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el «pago mínimo» de los resúmenes.

La resolución, vigente hasta el día de hoy, prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a las emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas digitales o agencias de viajes, según lo establecido por la comunicación A7407 de la entidad.

Sin embargo las restricciones cambiarias impuestas por la entidad no lograron frenar el consumo. La cuenta Servicios registró un déficit de u$s 714 millones en diciembre, vinculado principalmente a los egresos netos por «Fletes y Seguros» (u$s 367 millones) y «Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta» por u$s 440 millones, cuando en noviembre había sido de u$s 354 millones.

Esta cifra es superior a enero y febrero de 2020, en los meses previos al cierre de fronteras por la pandemia cuando la salida de divisas alcanzó los u$s 221 y u$s 161 millones, respectivamente. Hay que remontarse a diciembre de 2019 para ver egresos netos de «dólar turista» con una magnitud mayor: u$s388 millones.

De todas maneras, el BCRA destacó que en la cuenta de «Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta» el déficit neto «continúa en niveles por debajo de los observados históricamente hasta principios de 2020» debido a un «contexto de menor dinamismo del turismo emisivo por la pandemia del Covid-19».

Fuente: Ámbito