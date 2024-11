La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena a 6 años de prisión para Cristina Kirchner por la causa «Vialidad», que investigaba la obra pública en San Luis y el desvío de fondos entre 2003 y 2015. Allí se determinó también la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, CFK aún podría ser candidata.

La causa juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015. Allí se determinó que la condena es por «administración fraudulenta» agravada.

En principio, hay que saber que Cristina no irá a prisión efectiva, y que además podrá ser candidata en las elecciones legislativas que tendrán lugar en 2025.

¿Por qué Cristina Kirchner puede ser candidata?

Esto se debe a que el fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal no está firme y aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa sí será la última instancia posible para CFK.

Uno de los tópicos que juegan a favor de Cristina es el artículo del Código Procesal Penal Federal que determina que las condenas deben ser ejecutadas una vez que quedan firmes. ¿Qué significa esto? Que ya no quedan tribunales para revisar la sentencia. Sin embargo, no es el caso.

El fallo de Casación le brinda a Cristina 10 días para apelar y poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, una vez allí, el limbo puede ser eterno: la Corte no tiene plazos para resolver un litigio, por lo que puede tomarse todo el tiempo que quiera.

Una vez que la Corte lleve adelante su decisión, no habrá marcha atrás: si confirman la condena, quedará firme y podrá ser ejecutada. Allí, el expediente debería volver a Comodoro Py para ejecutar las penas.

Al caso de Cristina se suma que a partir de los 70 años, la ley dictamina que las personas pueden pedir prisión domiciliaria por cuestiones de salud, y la ex presidenta ya tiene 71.

Qué dijo tras la condena

La ex presidenta Cristina Fernández de Kichner habló, luego del fallo que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y afirmó que “como no me pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py”.

Estas declaraciones surgieron en una actividad realizada este mediodía en la localidad de Moreno, junto a la intendenta Mariel Fernández, donde se reunió con 400 mujeres promotoras de género del distrito, capacitadas en la Ley Micaela García y que realizan el trabajo en los barrios, para la prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias.

“Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, manifestó.

En la misma línea, remarcó que “no importa” lo sucedido porque “al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas” esta situación por la que está atravesando, no lo ve como un “sacrificio”.

“Es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes”, concluyó.