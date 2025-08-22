En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, el intendente de Campo Grande, Carlos “Kako” Sartori, afirmó que la política debe correrse de la confrontación y enfocarse en la cercanía con la gente. “La comunidad demanda otra cosa: escucha, atención, acompañamiento”, sostuvo, convencido de que los dirigentes tienen la obligación de estar presentes en momentos en que muchos argentinos la están pasando mal.

Esa mirada se traduce en la gestión diaria del municipio, que, pese a la baja de recursos coparticipables y la ausencia de programas nacionales, mantiene el ritmo de obras y apuesta a soluciones estratégicas. “Nos volvimos creativos trabajando con los vecinos, diagramando estructuras y procesos en los barrios”, señaló Sartori, para quien la participación comunitaria es un eje de gobierno.

El jefe comunal explicó que la administración de los fondos municipales se orienta a resolver lo elemental sin dejar de proyectar a futuro. “Siempre optimizamos los recursos, atendiendo a la urgencia, pero sin abandonar las obras que hacen al desarrollo”, afirmó.

Esa misma impronta se traslada al modo de planificar. En lugar de pensar solo en grandes proyectos, el intendente prefiere escuchar directamente a los vecinos. Las reuniones barriales en casas y veredas son habituales, y allí se definen prioridades y se concretan trabajos con fuerte contenido social. “No se trata de política, sino del prójimo”, resumió.

Ausencia de recursos nacionales y gestión

La falta de fondos nacionales obliga a multiplicar esfuerzos locales. Sartori lo definió como un tiempo de resistencia y de creatividad. “No creo que sea algo que venga para quedarse, todo tiene una transformación. Argentina siempre tuvo altos y bajos, pero el misionero es corajudo”, insistió.

Un ejemplo concreto de gestión es la reciente adquisición de un vehículo para el área de salud municipal. Está destinado a traslados de pacientes oncológicos y de diálisis hacia Posadas y Oberá. La decisión, explicó, responde a la alta demanda de vecinos sin cobertura social que dependen del Estado para acceder a sus tratamientos.

El intendente recordó un episodio que marcó la importancia del nuevo móvil: un paciente en situación crítica de diálisis debió ser trasladado de urgencia y recibió un trasplante en el hospital Madariaga. “Salió todo bien y eso nos puso muy felices. Poder ayudar y contar con un centro de salud como el Madariaga, que nos asiste y se preocupa por nuestros vecinos; es fundamental”, celebró.

Obras y loteos en un contexto de crisis nacional

En el barrio Segovia, el municipio avanza con una obra inicial de urbanización que incluye cordón cuneta y apertura de calles. Según explicó Sartori, se trata de un trabajo en el que la Municipalidad aporta los materiales y los vecinos colaboran con la mano de obra, en una modalidad de cooperación que busca potenciar los recursos disponibles. La primera intervención abarca unos 300 metros de longitud a ambos lados de la calle.

El proyecto contempla además la construcción de un puente para canalizar el flujo de un arroyo que, en épocas de lluvias intensas, suele provocar anegamientos en la zona. Esta solución -destacó el intendente- responde a una necesidad planteada por los propios vecinos durante reuniones barriales.

De manera similar, se concretaron obras integrales en los barrios Sidoruk y Mendoza, financiadas con inversión genuina del municipio. En este caso, los vecinos también participan a través de un esquema de pago reducido en un 50% gracias al subsidio municipal, lo que permite desarrollar de forma conjunta trabajos estratégicos para la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

Sartori adelantó que el municipio se encuentra finalizando un nuevo frente de loteo que estará disponible a partir de octubre y noviembre. La convocatoria será abierta a toda la comunidad interesada en solicitar terrenos que estarán ubicados en el barrio Municipal y Aeroclub.

El intendente explicó que los lotes serán dotados de servicios y entregados desde el año 2026, tras un análisis que definirá la adjudicación por parte de las áreas Legal y Social del municipio. Para acceder a la titularidad, los beneficiarios deberán afrontar un plan de pago de 100 cuotas, según lo establezca la ordenanza que ya se encuentra en proceso de redacción.

El intendente remarcó que todas estas obras se realizan con recursos propios del municipio, sin aportes de la Nación. “No estamos teniendo ningún tipo de solvencia para obras, por eso con mucho esfuerzo y con el compromiso de la ciudadanía lo hacemos, siendo creativos en forma continua”, subrayó.

Compromiso con los empleados municipales

Mientras varios municipios misioneros reducen contratos como medida de ajuste, Sartori afirmó que su gestión no prevé recortes.

El municipio, lejos de reducir, apuesta a incentivar a los trabajadores que cumplen con responsabilidad. “Soy el primer empleado del municipio y siempre agradezco la predisposición de quienes hacen que Campo Grande se vea más linda y próspera. Buscamos constantemente mejoras salariales y de comodidad laboral para que se rinda mejor”, ratificó.

Fin de agosto y septiembre con agenda cargada de eventos

En el plano social y cultural, Campo Grande desplegará una intensa agenda para finales de este mes y el que viene. Tras un agosto cargado de celebraciones barriales por el Día del Niño. El cierre está previsto para el 30 en el polideportivo municipal, con una asistencia estimada de más de 3 mil chicos.

La agenda continuará con la Fiesta del Docente, que se abrirá con el acto central el 11 de septiembre y tendrá actividades el 13 y 14, con competencias deportivas, peñas, juegos de truco, asados y espectáculos musicales que incluyen la presentación de Banda Legal de Brasil. “Es un momento especial para los docentes y queremos acompañarlos”, destacó Sartori.

Seguidamente, el 20 y 21 de septiembre llegará la Estudiantina, uno de los eventos más esperados por los jóvenes, que se complementará con una fecha nocturna de karting en un circuito extendido de más de 1.200 metros. “La idea es acompañar todas estas fiestas que son parte de la vida social de Campo Grande”, remarcó.

Parque Industrial

En paralelo, el Parque Industrial de Campo Grande se consolida como apuesta al desarrollo productivo. Sartori contó que la carpintería industrial avanza en la construcción de su nave y que pronto podrá trasladar su producción de muebles, lo que generará nuevos puestos de trabajo.

También destacó la inversión de una empresa de hielo que, tras probar equipos en Buenos Aires, proyecta ampliar su capacidad de producción, lo que impactará directamente en la generación de empleo local. “Estamos evaluando incluso la posibilidad de que el municipio construya naves propias para luego alquilarlas a empresas interesadas en instalarse rápido”, anticipó.

Legislativas nacionales y cercanía de Passalacqua

En el plano político, el intendente resaltó el trabajo de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) -institución que preside- para acompañar a los candidatos de la Renovación de cara a las elecciones de octubre y de esa manera “defender los intereses misioneros en el congreso”, remarcó.

Finalmente, Sartori destacó el vínculo de cercanía del gobernador Hugo Passalacqua con los intendentes. Valoró que se trate de una relación de trabajo constante, que se “nutre de reuniones sin intermediarios y de un contacto cotidiano con los alcaldes”.

“Rescato tener este tipo de encuentros con el Gobernador, solos y sin un staff, para poder plantearle las cosas que son de suma importancia y que hacen al día a día”, afirmó.

También subrayó que estas prácticas se sostienen de manera continua y que no se trata de un hecho aislado. “Me consta que mis pares se encuentran en comunicación diaria con él, ya sea con un mensaje o llamada que los atiende”, expresó, al remarcar la disponibilidad permanente del gobernador.

En esa línea, consideró que este estilo de gestión fortalece la relación entre la Provincia y los municipios. “Esa es la cercanía que tenemos que seguir teniendo, con él visitando los diferentes puntos de la provincia, hablando de cómo resolver problemas, como lo hacemos los intendentes todos los días”, concluyó.