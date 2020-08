Patricia Figueredo es la Coordinadora del Área de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo de Posadas. Tiene a su cargo el Observatorio de Control y Gestión de Establecimientos de Largas Estadías para Adultos Mayores, que recorre, releva e informa sobre el cumplimiento pleno de los derechos humanos de quienes están alojados en los geriátricos. “Durante esta pandemia se visibilizó en el mundo al adulto mayor, pero desde la muerte. Suena fuerte, pero es así”, sostuvo en una entrevista con ENFOQUE.

“Muchas veces se confunde el aislamiento con la incomunicación. En el relevamiento que hacemos, preguntamos si contaban con elementos de entretenimiento, si tenían contactos telefónicos o virtuales con sus allegados”, precisó.

Figueredo indicó que “en Posadas, estaríamos hablando que el 12% de la población es adulto mayor, unas 45 mil personas. Casi un 1% se encuentra en estos establecimientos”.

En esta cuarentena, “hicimos hincapié en que ellos tienen que seguir con sus controles médicos o sus tratamientos. El mismo encierro puede desatar una patología psiquiátrica”.

Y envió un mensaje a las familias de las personas que viven en los geriátricos: “Tienen que acompañar, asistir, acompañar, para que ese adulto mayor no esté en riesgo”.

La Coordinadora explicó que “El Observatorio es una herramienta de auditoría integral. El abordaje lo hacemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos de las personas mayores. La diferencia con lo que hace la Municipalidad, que tiene la facultad de policía de ese ejercicio comercial que son los geriátricos, es que observamos si se cumplen sus derechos humanos”.

“A partir del 2019 se crea el Observatorio, donde el Defensor tiene determinadas misiones. Una es poder investigar. Hemos detectado sitios llamados puntos de contención, donde están cuidando a cuatro o cinco adultos mayores. Ahí también hay un ejercicio comercial, pero lo quieren presentar de otro modo”, puntualizó.

“Nosotros ponemos el enfoque en esta temática. Lo que hacemos es invitar, convocar a todos los organismos del Estado, provincial como nacional. Si hay un adulto mayor afiliado al PAMI necesitamos la intervención de esa obra social nacional en cuanto a prestaciones médicas o sociales. En el caso provincial, tenés Salud Pública, que tiene una Dirección de Gerontología. Desarrollo Social, tiene la Subsecretaría del Adulto Mayor, el Consejo Provincial de Adultos Mayores, que colabora con nosotros siempre, y el IPS si se trata de uno de sus afiliados. Asimismo estamos en contacto con la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, que preside Anahí Repetto, y con el edil Rodrigo De Arrechea. Convocamos a todos, sin hacer diferenciaciones del tipo partidarias”, precisó Figueredo.

16 geriátricos, con 20 alojados cada uno

Dijo que hay unos “16 geriátricos en Posadas, que contienen a unos 20 adultos cada uno. Hace 20 días, visitamos un lugar, nuevo, que no habíamos abordado, donde no sólo había adultos mayores sino personas con discapacidad. Generalmente no hay esa convivencia entre los adultos mayores y menores de 60 años. Así como está ese sitio, no podría regularizar su situación, porque no es el mismo tratamiento el que se hace para ambos grupos de personas”.

“Quiero puntualizar que los lugares visitados no son nuevos, sino que tiene una antigüedad de diez años. Desde 2018 nosotros empezamos a trabajar en la temática. Cuando recorremos los lugares, analizamos el ambiente donde debe desarrollarse la vida de un adulto mayor”, añadió.

Sobre as particularidades edilicias de los geriátricos que funcionan en la capital provincial, ahondó: “Tenés un amplio abanico, desde la residencia con todas las condiciones hasta otras en las que tuvimos que hacer observaciones. Son muy particulares los lugares donde funcionan estos hogares. Si hablamos de 20 residentes, no debería haber tres adultos mayores por habitación y los sectores tienen que estar divididos por sexos”.

“Son casas antiguas, las que tienen muchas habitaciones y más de un baño. Tiene que ser una planta baja, porque si es un primer piso, ya tiene que contar con toda una infraestructura para que la persona se pueda movilizar por sí misma.Y las casas antiguas tienen todas sus falencias. Uno de los hogares que visité era muy precario. Entonces le informé al responsable que no iban a habilitarlo en esas condiciones. Finalmente lo acondicionó y pudo hacer el trámite”, completó.

En general, en buen estado

En cuanto al estado general en el que se hallan los internados, Figueredo señaló que “en general a los adultos mayores los encontramos en buenas condiciones de salud. Hubo un caso de un señor que sufría Mal de Parkinson y lo tenían atado a una ventana porque no podía mantener la estabilidad. Inmediatamente, se observó esa conducta y entendieron que así no podía estar esa persona”.

“Siempre vamos acompañados con personal de Salud Pública y Derechos Humanos. Así se hace un análisis del estado sanitario en el que se encuentran los adultos mayores”, confió.

“Cada persona que termina allí tiene una historia. Muchas veces la familia se ve desbordada. Hay casos de pacientes con Alzheimer y sus allegados trabajan todo el día. No tienen la posibilidad de cuidarlos. Esos pacientes se escapan o agreden a los cuidadores, por su patología no por su carácter. Entonces la única salida son estos lugares.También nos encontramos con personas que están solas y los familiares más cercanos les convencen para que se instalen en los hogares. Siempre se necesita el consentimiento del adulto mayor.Son diferentes historias de vida”, puntualizó.

Sostuvo que “el que no se puede adaptar, se va deteriorando. Pero generalmente, si las condiciones son buenas, se adaptan. Generan relaciones de amistad, de compañerismo”.

La funcionaria de la Defensoría del Pueblo, comentó que “en la pandemia, hicimos una supervisión del protocolo que elaboró Salud Pública. Una semana antes de que explotara la situación, ya el Gobernador había previsto que no entraran familiares a los geriátricos para evitar contagios”.

“El Defensor Alberto Penayo recomendó la no clausura de los lugares en este tiempo de emergencia sanitaria. Sólo se dio el caso de una institución que se encuentra sobre la avenida Roque Pérez, donde no se cumplió el protocolo. Ese sitio sí fue clausurado, porque además se encontraba en muy mal estado”, recordó.