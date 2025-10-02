La ministra de Seguridad y dirigente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a marcarle la cancha a su compañero de espacio, el diputado y candidato José Luis Espert, y le pidió públicamente que “vuelva a los medios y conteste con claridad” sobre su vínculo con Fred Machado, un empresario argentino acusado en causas judiciales de narcotráfico internacional y lavado de dinero.

El pedido de Bullrich surge en medio de crecientes cuestionamientos a Espert, luego de que se conocieran versiones sobre un presunto aporte de 200.000 dólares provenientes de Machado durante la campaña electoral de 2019.

Espert reconoció haber conocido a Machado en 2018, cuando presentó su libro, y admitió que el empresario le ofreció su avión privado para realizar viajes de campaña. Sin embargo, el economista sostuvo que nunca manejó de manera directa los fondos partidarios y que las cuestiones logísticas quedaron en manos de agrupaciones como UNITE, que en ese momento respaldaban su candidatura.

Consultado sobre la denuncia, Espert la calificó como parte de una campaña de difamación mediática. No obstante, evitó dar una negativa categórica respecto al depósito de dinero que se le atribuye.

Bullrich, por su parte, fue contundente: “Tenemos una vara altísima. El liberalismo exige transparencia. Si hay algo que explicar, hay que hacerlo con claridad”.

El nombre de Fred Machado, señalado por la justicia como vinculado al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos, volvió así al centro de la escena política argentina, salpicando directamente a un candidato de La Libertad Avanza y generando tensiones dentro de la propia fuerza oficialista.