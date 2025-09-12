En un contexto en el que Nación recorta transferencias, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, encabezaron este viernes en el Parque del Conocimiento de Posadas una reunión de trabajo con intendentes e intendentas de toda la provincia. Allí, se concretó la entrega de fondos a los 79 municipios, destinados a salud, viviendas y obras viales, además de anunciar la reducción progresiva de los aportes personales de los trabajadores municipales al sistema previsional.

Fondos directos para cada comuna

La asignación de recursos se realizó a través de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad, el IPRODHA y el Ministerio de Salud, promoviendo la descentralización de la gestión y fortaleciendo la autonomía de cada municipio para aplicar proyectos según sus necesidades.

Programa Plan Techo en marcha



Durante el encuentro también se entregaron materiales del Plan Techo, que busca mejorar la situación habitacional de las familias misioneras. En esta ocasión fueron beneficiados municipios como Profundidad, Santa Ana, Cerro Corá, Caa Yarí, Colonia Polana, Fachinal, Fracrán, Olegario Andrade, Arroyo del Medio, Pozo Azul, Puerto Piray, San Ignacio, Puerto Iguazú, Leandro N. Alem, Itacaruaré, Gobernador Roca, General Alvear y El Alcázar.

“El afecto y el compromiso son el recurso más valioso”



Passalacqua agradeció la presencia de los intendentes y resaltó la importancia de la cercanía:

“Estos encuentros cumplen un doble propósito: centralizar recursos y encontrarnos. La militancia, la cercanía y el contacto directo valen. En tiempos difíciles, el afecto y el compromiso con la sociedad son el recurso más valioso que podemos entregar”.

El mandatario también remarcó que los fondos son “por y para los misioneros”, recordando que esta es la quinta reunión de gestión en la que ya se entregaron más de 4.500 millones de pesos directamente a los municipios para obras y descentralización de la salud.

Concordia y servicio como ejes políticos

Por su parte, el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, destacó la importancia de mantener la concordia:

“Genéticamente, nuestro espacio político es un espacio de concordia. En tiempos complejos, esa cercanía y armonía deben fortalecerse. Todos somos personas de servicio en una sociedad donde predomina el individualismo”.

Reducción progresiva de aportes municipales

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, detalló que la reducción de los aportes personales de los empleados municipales se implementará en cuatro tramos:

Octubre 2025

Febrero 2026

Julio 2026

Febrero 2027

Cada tramo implicará un recorte de 1,75%, lo que sumará un total de 7% menos en los aportes.

Safrán explicó que la medida equipara a los municipales con los empleados provinciales, que ya tuvieron esa reducción en 2017:

“En definitiva, significa una mejora en el sueldo de bolsillo de cada trabajador”.

Una gestión presente y austera



El encuentro contó además con la presencia del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, ministros, legisladores y candidatos. En medio de la crisis nacional, la provincia busca reafirmar un camino de austeridad, descentralización y apoyo directo a los municipios, fortaleciendo el trabajo conjunto y la cercanía con la gente.