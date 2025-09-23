En un emotivo acto celebrado este lunes 22 de septiembre, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, entregaron 71 permisos de ocupación a familias del barrio Santa Cecilia de Posadas. El avance se enmarca en el programa “Mi Título”, una política pública que busca garantizar la regularización de tierras y otorgar seguridad jurídica a los vecinos.

Un largo camino hacia la legalidad

El proceso comenzó en 2020 tras conflictos por la ocupación de dos terrenos privados. Con la intervención del Estado provincial, la Municipalidad de Posadas y el IPRODHA, se logró mediar con los propietarios y avanzar en la cesión de tierras.

Desde entonces, equipos técnicos realizaron relevamientos, inspecciones y asesoramiento a cada familia para que pudieran iniciar el camino hacia el título de propiedad definitivo.

Herrera Ahuad: “La felicidad de los vecinos es nuestra felicidad”

Durante la entrega, Herrera Ahuad destacó la importancia del acto:

“La felicidad de los vecinos es también nuestra felicidad. No se trata solo de la alegría de estas 71 familias, sino del bienestar de todos los misioneros al saber que tienen la seguridad de un lugar donde vivir”.

El legislador comparó la relevancia del título de propiedad con la del DNI, ya que permite a los vecinos acceder a servicios básicos, realizar mejoras en sus viviendas y, sobre todo, “vivir en la legalidad”.

Voces del barrio: años de lucha y esperanza

Entre los beneficiarios, Delia De Lima expresó:

“Gracias al esfuerzo de tantas personas hoy tenemos nuestro título de propiedad. Nadie nos saca este terreno: ahora es nuestro y vamos a poder plantar y tener nuestra propia huerta”.

En la misma línea, Roberto Ramírez, presidente de la comisión barrial, recordó:

“Nos costó mucho llegar a este día. Fueron 12 años de lucha, nunca nos rendimos y hoy vemos los frutos”.

“Momentos como este hacen que valga la pena”

El subsecretario de Tierras, Daniel Behler, resaltó la continuidad del programa a lo largo de diferentes gestiones y la importancia de la organización comunitaria:

“El camino no siempre es fácil: es arduo y con obstáculos, pero momentos como este hacen que valga la pena. El permiso de ocupación es el inicio de la legalidad y abre la puerta al título definitivo”.

Por su parte, la titular del IPEC, Silvana Labat, recordó los orígenes:

“En 2013 eran 101 familias a punto de ser desalojadas, viviendo en la precariedad. Hoy cuentan con un terreno propio, servicios básicos y un permiso que les devuelve dignidad”.

Una política sostenida

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, destacó que la entrega representa “un paso muy importante en la regularización de la propiedad” y reconoció que, si bien quedan desafíos pendientes, estos avances “son significativos para cientos de familias misioneras”.

El acto contó también con la presencia del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, autoridades provinciales y vecinos del barrio, que celebraron juntos un día histórico para la comunidad.

En síntesis: después de años de lucha y trabajo conjunto, 71 familias del barrio Santa Cecilia hoy tienen un papel que vale tanto como un hogar: el permiso que abre la puerta al sueño del título de propiedad.