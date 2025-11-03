El gobernador Hugo Passalacqua y el ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, encabezaron una reunión con representantes empresariales y cooperativistas del sector yerbatero para analizar las estrategias de promoción y expansión internacional de la yerba mate. Durante el encuentro, se revisaron los avances en materia de exportaciones, el crecimiento de los envíos al exterior y las oportunidades de inserción en nuevos mercado

Sartori destacó que se puso en común el proceso de producción yerbatera misionera y su expansión sostenida en los últimos años.

“Estamos conquistando nuevos mercados. Ya superamos los 60 países donde la yerba mate se está imponiendo y buscamos ampliar hacia destinos más grandes, como sucede con Siria, donde el producto es muy reconocido”, expresó el ministro.

El funcionario también subrayó que el crecimiento de las exportaciones responde al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“La ayuda que tenemos de jugadores de fútbol, de automovilistas y del papa Francisco ha sido muy valiosa para la promoción del producto. Eso genera proyección para los empresarios, en base a políticas internacionales que debe sostener la provincia”, señaló.

Asimismo, Sartori resaltó que la reunión permitió definir nuevos objetivos para fortalecer el posicionamiento global del producto emblema de Misiones.

“La difusión es clave para que la yerba no se limite a los mercados sudamericanos o a Siria. Queremos que otros países empiecen a incorporar el consumo por las propiedades que tiene la yerba mate”, reconoció.

Con el mismo énfasis, el ministro remarcó que 2025 representa una oportunidad singular para ampliar la presencia del producto misionero en el norte global, impulsando su valoración como alimento natural con beneficios reconocidos.

“Hoy se presenta una posibilidad histórica de expansión del consumo de yerba en el norte, y desde Misiones acompañamos ese proceso junto a los productores y las cooperativas”, puntualizó.