El gobernador Hugo Passalacqua supervisó los operativos de seguridad desplegados en el puente Yazá, tras el grave accidente ocurrido entre Oberá y Campo Viera. En el lugar se desarrollaron tareas de asistencia a los afectados, con la participación de todas las áreas del Gobierno provincial. En su recorrido, el primer mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Salud, Héctor González; la plana mayor de la Policía de Misiones y la División de Bomberos.

El siniestro, ocurrido esta madrugada, se produjo en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que trasladaba alrededor de 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario. La colisión provocó la muerte de varios pasajeros y múltiples heridos. Las víctimas con heridas diversas fueron trasladadas a centros de salud de la zona, donde recibieron atención médica inmediata.

Durante su presencia en el lugar, Passalacqua manifestó que «hoy, por ser un día particular, solamente nos queda abrazar a las familias que han perdido un ser querido. Estamos todos compungidos, sinceramente todos compungidos. Todos los misioneros estamos pendientes de esta tragedia increíble».

Asimismo, resaltó la labor de los equipos que intervinieron en la emergencia, como «la Policía de Misiones, al personal de Salud Pública, al municipio de Campo Viera, a los Bomberos Voluntarios de Oberá y Leandro N. Alem, y a la Dirección Provincial de Vialidad. Es gente que trabajó de forma coordinada y a una hora inusual, que actuó velozmente para asistir a todos los afectados». «Esto es básicamente decirle a la familia que acá estamos. El Estado presente ante la tragedia”, sostuvo.

El Gobierno de Misiones realizó un despliegue conjunto con las fuerzas de seguridad

Por su parte, el ministro de Salud, Héctor González, informó que el sistema sanitario provincial respondió de manera inmediata tras el accidente, con la intervención de equipos de distintas localidades. Señaló que 29 personas ingresaron con politraumatismos al Hospital SAMIC de Oberá, de las cuales seis fueron dadas de alta en las horas siguientes. Cuatro pacientes con lesiones graves fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, mientras que el resto continúa internado bajo observación.

Además, remarcó que ante al siniestro «se trabajó en equipo, con personal de Salud Pública, la Policía, los Bomberos y los municipios de la zona. El municipio de Campo Viera se puso a total disposición y eso permitió realizar los rescates con rapidez». También, mencionó que los equipos médicos continúan con los estudios de los pacientes que presentan cuadros más complejos.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, destacó el despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales. «Es un hecho muy doloroso, enviamos nuestras condolencias a las familias y a las víctimas. Seguimos trabajando, el dron de la Policía realiza rastrillajes en la zona del arroyo en busca de eventuales cuerpos o restos del siniestro», explicó. El funcionario insistió en que el Gobierno de Misiones mantiene presencia en el lugar para acompañar a los familiares y asistir a los equipos que permanecen en la zona del accidente.

En la recorrida con el gobernador Passalacqua también estuvieron presentes el intendente de Campo Viera, Germán Burger; el jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martinez; entre otras autoridades de seguridad y salud.