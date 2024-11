Este miércoles, el gobernador Hugo Passalacqua participó de la presentación del libro «La Gestión del Diálogo», obra del periodista y analista político Gonzalo Aziz, que tuvo lugar en el hotel Julio César. Este evento, organizado en el marco del aniversario de Radio Up 95.5, reunió a destacadas figuras de la política y el sector empresarial de la provincia. Además, promovió la reflexión en torno al diálogo como herramienta clave para el desarrollo social y político en Argentina.

Durante una entrevista previa a la presentación, el primer mandatario reflexionó que “la gestión del diálogo me parece la piedra basal sobre la cual se construye cualquier tipo de relación, ya sea en el barrio, en el club, con tu equipo, con tu pareja. Si eso no existe, el tejido social se desarma y todo el mundo nos volvemos autoritarios. Me parece que ese es el fin de la construcción social”.

Passalacqua también enfatizó que hay que “saber escuchar” y “mantener siempre la vocación de aprender” en los procesos de toma de decisiones, especialmente en espacios donde confluyen diferentes perspectivas e intereses. “Para que haya un diálogo, necesitas tener los oídos muy destapados para escuchar ideas ajenas, y a veces hay ideas que te molestan, que no son de tu ámbito de intimidad o tu cariño”, expresó. En este sentido, señaló que la construcción de un verdadero diálogo implica que ambas partes busquen transmitir sus ideas de forma respetuosa y abierta, sin caer en la confrontación.

El evento también contó con la presencia del senador nacional de Misiones, Enrique Martín Goerling.

El factor del diálogo y la inversión privada

Asimismo, en diálogo con Aziz, Passalacqua sostuvo que el diálogo es crucial en la política y requiere humildad y respeto para escuchar opiniones incómodas. Del mismo modo, sostuvo que la continuidad de las políticas es vital, pero el verdadero desafío radica en ejecutar el diálogo sin agresividad ni violencia verbal. «Por ejemplo, yo continué las políticas del gobernador Oscar Herrera Ahuad, y antes de él estuve yo. Aunque somos personas con visiones distintas, más allá de pertenecer al mismo espacio político, en temas fundamentales hemos mantenido esas mismas políticas», remarcó.

«Creo que la agresividad y la violencia verbal no ayudan a construir un espacio de entendimiento. Si eliminamos la palabra ‘diálogo’ de nuestro vocabulario, sería como perder una herramienta esencial; reconstruir el concepto y el tejido social se vuelve inmediato. Sin diálogo, no existe ninguna forma de construcción social», puntualizó.

Igualmente, declaró que el diálogo y la inversión del sector privado son cruciales para el bienestar social en Argentina. Por eso, señaló que la crisis de comunicación y la inestabilidad económica obstaculizan el desarrollo. Justamente, para combatir ese aspecto, aseguró que se necesita una visión más humana y constructiva de la política que fomente relaciones interpersonales y una mejor economía.

Al final del diálogo, el gobernador reiteró que el respeto hacia los demás es fundamental, no sólo para tolerar, sino aceptar otras opiniones. «Todo debería basarse en la palabra ‘respeto’, que ha perdido fuerza por su mal uso. No se trata sólo de tolerar al otro, sino de aceptar su pensamiento y su visión, con disposición. Hay opositores, sí, pero eso simplemente significa que piensan distinto. Hay muchas cosas con las que no coincidiremos. Sin embargo, a través del diálogo, podemos descubrir que nuestras acciones, aunque diferentes, tienen más en común de lo que imaginamos», concluyó.

Políticas de Estado y el impacto en lo privado

Por su parte, el periodista Aziz, quien también es magíster en Políticas Públicas y licenciado en Ciencias de la Comunicación, compartió en la presentación su perspectiva sobre los desafíos del país en cuanto a la falta de continuidad de las políticas de Estado y su impacto en el sector privado. En detalle, manifestó que “invertir en Argentina es una lotería total, porque no sabes cuándo te cambia todo”, en referencia a la inestabilidad económica y política a nivel nacional. No obstante, en su diálogo con el gobernador Passalacqua, remarcó la actitud positiva al diálogo político de su gestión.