El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, explicó la acción judicial que el Gobierno provincial presentó ante la Corte Suprema de Justicia para proteger a los misioneros afectados por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos.

«Presentamos ante la Corte un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras», afirmó Passalacqua, dejando clara la gravedad de la situación.

El mandatario subrayó que, además de los pronunciamientos públicos, la vía judicial era la única manera de que los responsables respondan ante un juez por sus acciones: «Lo único que podíamos hacer seriamente era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales».

Contexto de la acción judicial

El recurso, registrado bajo el expediente Nº 2128/2025 «Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otros/ Amparo», solicita el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos, la liquidación de retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la suspensión afecta gravemente a miles de familias vulnerables, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos esenciales, y constituyendo una vulneración de derechos constitucionales y convencionales. Además, señalaron que las auditorías implementadas por la Nación se realizaron con irregularidades y sin contemplar las salvaguardas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A pesar de la tensión generada por la situación, Passalacqua continuó con su agenda diaria y confía en que la Justicia dará respuesta a quienes atraviesan un momento crítico: un río que, pese a los obstáculos, sigue su curso hacia la defensa de la dignidad y los derechos de los misioneros.