Este martes, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Ruiz de Montoya, ubicado en la intersección de la Avenida de los Inmigrantes y la calle Salto Encantado. La obra fue ejecutada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y representa un paso clave para garantizar un servicio de justicia más cercano, ágil y accesible en la comunidad.

El juzgado, que funciona en la localidad desde 2012, ahora cuenta con instalaciones propias, construidas íntegramente en madera, un material emblemático de la provincia al que Misiones apuesta sostenidamente para obras públicas de este tipo. En 2019, ya se había inaugurado bajo este formato el Juzgado de Paz de Loreto, consolidando una política que promueve el uso de materiales locales y el desarrollo de la industria maderera.

La nueva sede del juzgado a cargo de la jueza Claudia Oliver abarca una superficie total de 60,66 m² y fue construida con madera impregnada, prefabricada en paneles y montada sobre platea de hormigón armado. El edificio incluye hall de ingreso, sector de atención al público, oficina con baño privado, office, sanitario completo, archivo y cerco perimetral, además de contar con agua potable, sistema cloacal, instalación eléctrica con pilar reglamentario, y techos con paneles industrializados de chapa de zinc con estructura de madera, aislamiento térmico e hidrófugo.

Durante la inauguración el gobernador Hugo Passalacqua destacó el valor de trabajar por el bien común. “De eso se trata este edificio justamente, de la búsqueda del bien común del ciudadano de a pie. No hay que olvidarse que el ciudadano de a pié es el más importante porque es el que más nos necesita.”

“Hoy, acá en Ruíz de Montoya verán una foto que no es común. Aunque no siempre fue así, hoy el Estado tiene tres poderes: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esa tríada de tres poderes es la que hoy estamos manteniendo y sosteniendo y se verá reflejado en las fotos hoy. Pero no es común ver a los tres poderes trabajando juntos, no es algo que ocurra en otros lugares”, señaló además.

Y aclaró: “ese trabajo conjunto no le quita independencia al Poder Judicial ni a ningún otro. Trabajar juntos los tres poderes hace que el Estado sea lo que la gente necesita para ser un poco más feliz y estar mejor cada día”. En este sentido también destacó la insistencia y convicción con la que el Municipio gestionó y reclamó la construcción de este edificio.

“Yo celebro el Estado, me encanta el Estado, pero el Estado suficiente, ese Estado que le es útil al ciudadano de a pie. No el mega Estado, pero sí el Estado que construye asfalto, plazoletas, rutas, salitas de emergencias, escuelas y más, para que se desarrolle la sociedad, el sector privado y se genere empleo genuino para la sociedad, mientras se les brinda salud, educación y más”, manifestó el mandatario provincial.

A su vez advirtió: “Cuidado cuando se bastardea la palabra Estado. Hay que cuidar al Estado para que el Estado pueda cuidar del ciudadano de a pie”

Finalmente, valoró el momento compartido en Ruiz de Montoya: “En otras provincias y en otros tiempos —incluso en esta provincia— esta imagen de armonía y trabajo cooperativo entre los tres poderes no se daba, ni se da en otros lugares. Sin entrometernos y respetándonos, trabajamos en conjunto por el bienestar de la gente.”

TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN DE UNA SOCIEDAD

Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad expresó: “Estamos inaugurando una obra pública muy importante en un tiempo muy difícil y complejo que claramente marca la presencia del Estado en un servicio que es para mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Este es el ejemplo más importante de lo que son las obras públicas y su vez también acciones que hacen al bien común de una sociedad. Bien común que tiene que ver con la justicia social, igualdad de oportunidades, y con la posibilidad de que las elecciones de estas cuestiones que hacen a la infraestructura no solamente están circunscriptas a los lugares donde hay grandes poblaciones”, afirmó Herrera Ahuad.

“Acá estamos y vamos a estar siempre como misioneros y misioneras trabajando por el bienestar de nuestra gente y por el bien común”, aseguró.

También estuvieron presentes en la inauguración el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez; el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira; la Jueza de Paz a cargo del Juzgado de Ruiz de Montoya, Claudia Oliver; el ministro del STJ, Juan Manuel Díaz; entre otras autoridades del poder judicial, fuerzas de seguridad y vecinos del municipio.

UNA JUSTICIA CERCANA, SENCILLA Y CON IDENTIDAD MISIONERA

Por su parte, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Venchiarutti Sartori, expresó: “Sin el IPRODHA, esto no hubiese sido posible. Hoy estamos aquí celebrando que el Juzgado de Paz de Ruíz de Montoya cuenta con una sede propia.

Y estamos todos juntos, porque solo así se puede trabajar en paz”, agregó.

Venchiarutti destacó el carácter cercano y humano del Poder Judicial misionero: “Queremos que nos entiendan y poder entenderlos. Por eso hablamos con sencillez, porque el pueblo de Misiones es sencillo, y el Poder Judicial también. Hace tiempo dejamos atrás los lenguajes técnicos y los lujos innecesarios.”

“La madera, fruto de nuestra tierra, con la que fue construido este edificio, es el ejemplo más claro de que en la sencillez se puede abarcar todo. Aquí adentro van a encontrar justicia, vocación de servicio, valentía y compromiso. Sin esas cualidades, nadie puede formar parte del Poder Judicial en Misiones.”

A su vez, manifestó: “Un día antes del 9 de julio, Ruiz de Montoya debe saber que aquí también hay patria. Un pedacito de patria puesto en manos de esta jueza. Vengan, consulten, reclamen. Y si no reciben respuesta, háganoslo saber. Porque juramos por la provincia, por el país y por una Constitución.”

UN GRAN AVANCE PARA LA COMUNIDAD DE RUÍZ DE MONTOYA

Durante el acto, el intendente de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel, expresó: “En 2019, cuando asumimos nuestra primera gestión, uno de los primeros proyectos que presentamos fue que el Juzgado de Paz pudiera tener su edificio propio, ya que hasta entonces funcionaba dentro del edificio municipal. Para una localidad pequeña como la nuestra, esto es un verdadero motivo de orgullo. Hoy el juzgado también cumple funciones como Tribunal de Faltas, y tener una sede propia y cerca de la Comisaría, significa un avance realmente considerable para toda la comunidad”.

Vogel también agradeció al Gobierno de la Provincia por haber tomado la decisión de invertir en esta obra y destacó que “me siento completamente respaldado y apoyado por el Gobierno de Misiones”. “La provincia está en buenas manos, nos gobiernan personas idóneas, que saben a dónde vamos y que no escapan ni niegan la realidad económica en la que vivimos”, aseguró..