El gobernador Hugo Passalacqua encabezó un encuentro con técnicos y representantes de cooperativas tabacaleras en la Casa de Gobierno, donde se analizaron los desafíos del sector y se definieron acciones conjuntas para fortalecer la producción y mejorar la calidad de vida de las familias productoras. La reunión se realizó en el marco de las políticas de Promoción del Trabajo y Arraigo Rural y de Impulso Integral de las Chacras Multiproductivas.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira; el presidente de la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM), Jorge Kappaunn; el presidente de la Cooperativa Tabacalera de San Vicente (COTAVI), Julián Dos Santos; el subsecretario de Planificación y Extensión Rural, Leonardo Amarilla; y técnicos de distintas zonas productivas de la provincia.

El tabaco con rostro humano y social

Durante el encuentro, Passalacqua destacó el carácter social y comunitario de la producción tabacalera.

“El modelo de unidad productiva pequeña y diversa hace más democrática la producción. Nos presenta desafíos, pero seguimos adelante con la fuerza de los trabajadores y el arraigo de nuestras familias misioneras”, expresó el gobernador.

Además, subrayó que el acompañamiento técnico representa un valor que trasciende lo económico.

“El tabaco es importante como producto, pero lo central es el bienestar de quienes lo producen. Nuestro objetivo es que cada familia misionera viva un poco mejor cada día”, señaló.

El mandatario también resaltó la perseverancia del trabajador rural y el rol de los técnicos en el desarrollo del sector.

“Los productores tabacaleros tienen la virtud de esforzarse y querer progresar. Y en ese camino, los técnicos de campo cumplen una tarea esencial, porque el mundo es cada vez más exigente y competitivo”, afirmó.

El trabajo técnico, pilar de la producción

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el trabajo diario de los técnicos tabacaleros y celebró el reconocimiento del gobernador.

“Es muy significativo que hoy hayan sido reconocidos. Eso refuerza nuestro compromiso con el sector”, sostuvo.

Explicó que la provincia cuenta con unos 30 técnicos, supervisores e ingenieros que acompañan a más de 4.000 productores desde Cerro Azul hasta Andresito. “Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de las familias productoras, garantizando trazabilidad, erradicando el trabajo infantil y asegurando el acceso al agua segura”, agregó.

En la misma línea, el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira, valoró el fortalecimiento institucional del trabajo técnico. “Es una tarea silenciosa, pero fundamental. Queremos que cada paquete tenga una historia clara: quién lo cultivó, cómo lo hizo y bajo qué condiciones. Eso nos da competitividad y asegura nuestra permanencia en los mercados internacionales”, indicó.

Diálogo y articulación desde el territorio

El ingeniero agrónomo René Urbieta, técnico de campo de cooperativas tabacaleras, valoró la oportunidad de diálogo directo con el gobernador.

“Fue muy gratificante poder contarle en detalle lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué etapas trabajamos. El gobernador conoce la realidad productiva de Misiones, pero esta fue una oportunidad para profundizar en la tarea técnica y recibir sus palabras de reconocimiento”, expresó.

Urbieta señaló que el trabajo técnico actual trasciende lo agronómico y abarca lo social, ambiental y humano. “El trabajo conjunto con el Gobierno representa una oportunidad muy valiosa. El Estado puede apoyarse en nuestra experiencia para diseñar políticas más efectivas que mejoren la calidad de vida de los productores y sus familias”, concluyó.