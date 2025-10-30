

El gobernador Hugo Passalacqua recibió en Casa de Gobierno a destacadas autoridades masónicas de América y Europa que participan en Misiones de las 8ª Jornadas Iniciáticas Latinoamericanas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA) y las 5ª Jornadas de la Confederación Panamericana de Grandes Logias Unidas.

Organizado por la Gran Logia Unida Federal Argentina (GLUFA), con sede nacional en Misiones, el evento reúne a representantes de Francia, Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Uruguay, Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay, quienes debatirán sobre los valores, la historia y los desafíos contemporáneos de la masonería.

Durante el encuentro, los referentes destacaron los principios de libertad, igualdad, humildad y fraternidad como pilares históricos de la orden, que —según coincidieron— mantienen plena vigencia y continúan guiando la acción masónica en el mundo.

Passalacqua subrayó la relevancia del movimiento y su permanencia en el tiempo:

“No es sencillo liderar grupos humanos, y lograr que una institución perdure tantos años es muy valioso. El gran mérito de estos agrupamientos es haber sostenido con esfuerzo y trabajo humano una historia de armonía y convivencia”, expresó el mandatario.

El gobernador también presentó a los visitantes la figura del prócer Andrés Guacurarí, “general, gobernador y padre de nuestra pequeña patria”, y destacó la importancia del diálogo y la construcción social:

“Es fácil hablar de armonía, pero no tanto ponerla en práctica. Por eso me honra recibirlos y reconocer el valor del trabajo que realizan”, señaló.

“Esperamos que la comunidad nos acompañe”

El gran maestre de la GLUFA, Aldo Fernando Pérez, agradeció la recepción del mandatario provincial y valoró la apertura institucional hacia la Confederación Panamericana de Grandes Logias Unidas.

“Nos visitan grandes maestros de todo el continente, de logias vinculadas a la Gran Logia de Francia. Se fueron muy reconfortados por la calidez con que el gobernador nos recibió, y estamos plenamente satisfechos de estar presentes en Misiones”, afirmó.

Pérez anticipó que las jornadas se extenderán hasta el sábado, con actividades tanto para delegados como para el público general. Entre ellas, una conferencia sobre la masonería en la sociedad actual, en el Auditorio Tierra Sin Mal, y un concierto de música masónica en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento.

“Esperamos que la comunidad nos acompañe, porque realmente el espectáculo es notable por la calidad de los músicos del Centro del Conocimiento”, invitó.

El referente resaltó además el valor simbólico de que una provincia como Misiones, ubicada en el extremo del país, sea sede de una gran logia de alcance nacional y anfitriona de un evento de magnitud continental.

“Esto no solo fortalece los lazos institucionales, sino que permite mostrar las bellezas de nuestra tierra y la hospitalidad de los misioneros”, destacó.

Misiones, sede de dos encuentros continentales

Las 8ª Jornadas Iniciáticas Latinoamericanas del REAA y las 5ª Jornadas de la Confederación Panamericana de Grandes Logias Unidas se desarrollan desde este jueves hasta el sábado 1 de noviembre, con sede principal en el Templo Histórico de la Logia Roque Pérez (Córdoba 318, Posadas).

El programa incluye actividades institucionales, culturales y abiertas al público, todas de acceso libre y gratuito.

Conferencia: “La masonería en la sociedad actual. Nuevos desafíos”, a cargo de Bruno Hubert, de la Gran Logia de Francia.

Concierto: Música masónica interpretada por artistas del Centro del Conocimiento, el viernes a las 20 en el Teatro Lírico.

Entre los presentes en la audiencia oficial se encontraban Pierre-Marie Adam, presidente de la Confederación Internacional de Grandes Logias Unidas y miembro de la Gran Logia de Francia; Georges Bousquet, gran canciller del Supremo Consejo de Francia; Pedro Daniel Candia Osorio, presidente de la Confederación Panamericana; Daniel Matto, secretario; Alejandro Laconich Quintana, gran maestro de la Gran Logia del Paraguay; Bruno Hubert, de la Gran Logia de Francia; y Faruk Jalaf, pro gran maestre local.

Los organizadores destacaron que este encuentro internacional consolida a Misiones como punto de encuentro regional para el intercambio de experiencias y la difusión de las tradiciones del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.