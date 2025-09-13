En un marco de cordialidad institucional, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió este viernes en la Sala de Situación a la embajadora de Finlandia en Argentina, Paraguay y Uruguay, Nicola Lill Lindertz. La reunión se centró en el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y educativos que unen a la provincia con Finlandia, país con el que comparte una tradición migratoria centenaria.

Durante el encuentro se abordaron temas de actualidad vinculados con ambos países, con especial énfasis en la educación. La diplomática resaltó la autonomía pedagógica de los docentes en Finlandia como una característica distintiva de su sistema educativo, al tiempo que valoró el interés compartido en experiencias que puedan enriquecer la formación en Argentina.

Lindertz valoró la importancia de la provincia para la colectividad finlandesa y señaló que Misiones tiene un lugar particular: «Fue el destino de los primeros inmigrantes que llegaron en 1906. Es la cuna de la inmigración finlandesa en Argentina, y todavía existe una comunidad de descendientes, lo cual es muy valioso para nosotros». Además, subrayó el rol de la provincia en la preservación de tradiciones: «Me parece muy particular de Misiones que se mantengan las tradiciones. La gente siente orgullo por sus orígenes y por dónde vinieron sus antepasados, y eso crea un vínculo muy fuerte».

Nicola Lill Lindertz.

La visita de la embajadora también incluye su participación en la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, donde acompañará a la Colectividad Nórdica y formará parte de distintas actividades culturales

Luego del encuentro, el gobernador acompañó hasta la salida a la embajadora y al productor yerbatero Hugo Sand, y aprovechó para mostrar parte del patrimonio de la Casa de Gobierno, relatando su historia y destacando la importancia de conservar y transmitir la memoria institucional a las nuevas generaciones.

Hugo Sand, un puente vivo entre Misiones y Finlandia

En la reunión también estuvo presente Hugo Sand, productor yerbatero, descendiente de finlandeses y cónsul honorario de Finlandia en la provincia. Sand será condecorado durante la Fiesta Nacional del Inmigrante por su labor en la representación y fortalecimiento de la comunidad finlandesa, recibiendo un reconocimiento del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que será entregado por la propia Embajadora en representación del mandatario.

El productor agradeció el reconocimiento y destacó la vigencia del legado de los inmigrantes: «Lo hago en nombre de los descendientes de los finlandeses que llegaron en 1906 y de quienes ya no están. Ellos, junto a otras corrientes migratorias, contribuyeron a construir la sociedad misionera», señaló.

Sand también reflexionó sobre la identidad compartida: «Soy argentino, me siento argentino, pero también me siento finlandés, orgulloso descendiente de aquellos que llegaron a Bonpland y abrieron la Picada Finlandesa. Espero poder mantener ese legado», concluyó.