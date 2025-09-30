En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció junto al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, la puesta en marcha del vuelo directo Lima–Iguazú, que comenzará a operar el 1 de diciembre bajo la compañía Flybondi.

El lanzamiento se realizó en el Pabellón Internacional de La Rural, frente al stand de Perú, con la presencia de empresarios, funcionarios y representantes de más de 60 países.

Cuatro frecuencias semanales y tarifas promocionales

El vuelo conectará Puerto Iguazú con Lima los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Los pasajes ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de Flybondi con una tarifa promocional de USD 316 ida y vuelta, impuestos incluidos.

Turismo como motor de desarrollo

Durante la presentación, Passalacqua destacó el impacto de la nueva ruta:

“Esta conexión no solo acerca Misiones a Perú, sino que nos vincula con más de 70 destinos adicionales, ampliando de manera exponencial nuestras oportunidades de desarrollo turístico y económico”.

El mandatario subrayó que el turismo genera un efecto multiplicador en la economía y resaltó los recursos naturales y culturales de la provincia: las Cataratas del Iguazú, el 91% de frontera internacional, 250 saltos de agua y el 52% de la biodiversidad de Argentina.

Apoyo nacional y privado

Scioli remarcó la importancia de la feria —la más grande de América y la tercera a nivel mundial— y afirmó que Misiones es una de las provincias más atractivas para los inversores del sector turístico.

Por su parte, Flybondi destacó que se trata de su primera operación en Perú y parte de una temporada récord con un crecimiento del 40% en sus operaciones. “Estamos muy entusiasmados con esta ruta, que aportará al turismo internacional y al desarrollo regional”, señaló la directora de Asuntos Corporativos, Lucía Ginzo.

Un hub estratégico

El embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano Burga, celebró el lanzamiento y subrayó que Lima es uno de los principales hubs aéreos de Latinoamérica, con conexiones a Europa, Norteamérica y el resto del continente.

“Este vuelo permitirá no solo que turistas peruanos visiten Iguazú, sino también que los misioneros conozcan el Perú, su cultura y su gastronomía”, destacó.

Misiones redobla su presencia en la FIT

Además del anuncio, la provincia desplegó una doble estrategia en la feria:

En el Pabellón Nacional, con la propuesta integral “Misiones, un gran parque turístico”.

En el Pabellón Internacional, con Iguazú como destino estrella del turismo global.

Con más de 30 empresas privadas, 15 municipios y propuestas innovadoras, Misiones se posiciona como un referente en naturaleza, cultura e innovación dentro de la feria más importante del continente.