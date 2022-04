El vicepresidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, forma parte desde el minuto cero de la conformación del Frente Renovador, que el 20 de junio del 2023 cumplirá 20 años de gobierno ininterrumpido en la provincia.

En una entrevista con ENFOQUE, el ex gobernador ponderó la “mirada inteligente” del presidente de la Legislatura provincial y conductor del espacio político, ingeniero Carlos Rovira, de romper con las viejas estructuras partidarias e impulsar un nuevo espacio netamente provincialista.

“Si uno agarra la foto de 2003 y la compara con la foto de ahora, solo un necio podría no reconocer el cambio positivo que ha habido en la provincia de Misiones en todo este tiempo”, resaltó Passalacqua sobre la gestión de gobierno del Frente Renovador en estos 20 años.

La carrera hacia el 2023, año en el que se elegirán Gobernador e Intendentes en la provincia, y Presidente en el plano nacional, fue otro de los ejes de consulta al ex gobernador.

Al respecto, dijo que “hay que seguir los pasos de quien conduce este espacio político” (en referencia a Carlos Rovira) y “no adelantar los tiempos”.

“Hoy es el momento de acompañar a la gente que trabaja, ayudarla a que crezca y llegado el momento se verá. Falta un montón de tiempo para el 2023”, apuntó.

Consultado sobre la intensa agenda de encuentros y reuniones que viene llevando adelante en toda la provincia con vecinos y emprendedores, Passalacqua dijo que el Estado, además de dar soluciones, también debe brindar afecto a los ciudadanos y conocer de primera mano las problemáticas que los aquejan y trabajar así en consecuencia para revertir esas cuestiones.

“No hay que dejar de militar y de trabajar con la gente, en la calle, en el barrio, en el paraje, eso es imposible sustituir, es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer todos los que estamos en política y en función de gobierno”, remarcó.

– La Renovación cumple 20 años de gobierno en 2023. ¿Dónde estuvo la clave para ser ratificados elección tras elección?

Es multicausal, hay muchas explicaciones. Se cumplen 20 años el 20 de junio (del 2023). Ese día se presentó la lista. Esa fue nuestra fecha de nacimiento.

Es importante marcar que en mayo, junio de ese año hubo una mirada muy inteligente del ingeniero Carlos Rovira de escuchar, ver, sentir que había en el corazón del misionero y la misionera, y había cierto hastío, cansancio de que los grandes partidos nacionales siempre nos usaran, estableciendo ellos la agenda. Fueron ellos desde el país central quienes dirigieran los destinos de Misiones, entonces fue una revolución federalista y decide él (Carlos Rovira) armar un partido provincial, no un grupo enorme, y después él empieza a llamar, a convocar. No hay nada más poderoso que una persona con una idea en la cabeza y él solo con ese idea de que había que forjar un partido provincialista y que los misioneros debíamos tomar las riendas de nuestro destino en mano propio y no en manos del poder central.

La gente sentía que debíamos darle una vuelta de rosca, éramos como la cenicienta, éramos la última provincia de todo el Norte en consumo de energía, en ruta por habitante, en escuela por habitante, éramos los últimos en todo hace solo 20 años.

Si uno agarra la foto de 2003 y la foto de ahora, solo un necio podría no reconocer el cambio positivo que ha habido, con todas las cosas que faltan obviamente. El camino es el correcto. Es un camino de construcción colectiva, con un tejido social más fuerte, apoyando a los emprendedores, buscando siempre ocuparnos de los jóvenes, de la producción, de las chacras. La inversión en salud que hubo fue fenomenal. Es el orgullo de los misioneros.

Y ver el contraste de cómo es el manejo de los intendentes, de la sociedad civil, de las asociaciones, de las cámaras de comercio, de los sindicatos, de las iglesias, en fin, del tejido social, como se mueven hacia adelante. Y la verdad que el centralismo porteño frenaba eso, porque no era su agenda y al cambiar el eje gravitatoria y que la agenda la hagamos los misioneros, y que nos vayan ungiendo con el voto cada vez que hay una elección ejecutiva, nos fue marcando el camino y ese fue el gran secreto de la Renovación, haber entendido que había que cambiar el rumbo de la historia y hacer una agenda hecha por los misioneros. Ese es el eje del centro de estos años.

– ¿Es oportuno hablar de candidaturas de cara al 2023, en un país convulsionado y con problemáticas diversas?

Hay que seguir los pasos de quien conduce este espacio político. Tenemos la fortuna de que haya una persona con la lucidez del ingeniero Rovira que sabe manejar los tiempos, las formas, siempre con mucha prudencia y a la vez con mucha audacia. Esa es la clara combinación muy propia de un químico, tiene componentes de audacia y prudencia a la vez. No adelantar los pasos, pero cuando hay que acelerar, acelerarlo.

Hoy está gobernando un gran gobernador que es Oscar Herrera Ahuad, un gobierno buenísimo y lo digo con criterio de ciudadano. Los intendentes también están haciendo un gran gobierno, con aciertos y errores, pero el rumbo es el correcto.

La gente hoy está en otras cosas, está en que el colegio funcione, que la verada no esté rota, que el tabaco tenga un buen precio, está ocupada en sus cosas cotidianas. ¿Y qué le importa a la gente?, ser un poquito más feliz cada día. Entonces que debe hacer el Estado o desde el gobierno, la política, es hacer que la gente vaya por ese camino de ser un poquito más feliz cada día, esa es la preocupación de la gente, y la cercanía te manda a escuchar muy finamente lo que gente te opina, y vos tenés que ser muy consecuente con eso, lo que la gente opina, y adelantar los pasos es un acto de improducencia.

Falta un montón de tiempo para el 2023, entonces hay que acompañar a la gente que trabaja, ayudarla a que crezca y llegado el momento se verá.

– Se lo ve con mucha actividad por toda la provincia, ¿por qué es importante esa relación directa del vecino con los políticos?

En lo personal todo el tiempo estoy en la ruta, en las chacras, las picadas, básicamente estoy con la gente que produce, trato de entender, tomar temas que sirven en términos legislativos, acompañar a la gente, darle afecto también, porque el Estado también tiene que dar afecto, además de soluciones, alumbrado público. El Estado tiene que estar ahí para contenerlos.

Ahora si hay políticos que hacen solamente política a través de redes sociales, o la distancia, y hay otros que caminan, dan vuelta, tocan, porque el compromiso que generás cuando tocas a alguien, genera un vínculo. Entonces no hay que dejar de militar y de trabajar con la gente, en la calle, en el barrio, en el paraje, eso es imposible sustituir, es un esfuerzo muy grande.

Ahora las demandas sociales son crecientes. Y el Estado nuestro intenta estar presente en los problemas de la gente, y ante la demanda creciente el Estado hace lo que más puede.

En Misiones hay una particularidad que no tienen otras provincias y que es la cantidad de jóvenes que es un maravilloso problema. El 40% de nuestra población tiene menos de 18 años. Acá la gente está muy distribuida, la demografía es muy dispersa y llevar soluciones no es simple.

Entonces acá tenemos un tema demográfico y un tema de juventud que crece. Necesitan trabajo, una casa. Nosotros hacemos muchísimas casas, pero el déficit habitacional de Misiones es 90 mil viviendas. Aunque hagamos 10 mil por año siempre te va a quedar 90 mil viviendas por hacer por el crecimiento demográfico, poblacional. Este es un desafío gigantesco y a veces esa demanda es muy difícil de satisfacer.

Siempre digo que Misiones es la provincia más difícil de gobernar. Ahora que tengamos un público joven muy grande es una maravilla, porque te genera un mercado interno muy poderoso, mucha energía.

– A la grieta entre el FdT y JxC se suma ahora una fuerte disputa interna dentro del Gobierno nacional, ¿qué piensa de esa situación?

Siempre hay que recordar que las provincias no solo somos prexistentes a la Nación, sino que además tomamos la decisión en 1853 de hacer el Estado nacional. El Estado nacional existe porque las provincias decidieron que exista.

No me gusta hablar del tema nacional. Pero me molesta esa pelea. Eso distrae el foco de atención que es la gente y no hace que ayudemos a hacer un poco feliz a la gente.

Oficialismo y oposición están dando un espectáculo un poco lamentable. Hace años que no veía una cosa así de todos los sectores. Esto no es bueno. La gente está con muchos problemas.