El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó una nueva línea de créditos productivos destinada a apoyar a la industria tealera de Misiones. Esta nueva línea ofrece un cupo total de hasta 2.500 millones de pesos y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. El objetivo principal de estos fondos es financiar la cosecha de té correspondiente al año 2024.

Cada empresa podrá acceder a créditos de hasta 100 millones de pesos, con una tasa de interés neta subsidiada por el gobierno provincial del 38% TNA, vigente a la fecha. El plazo para la amortización de estos créditos es de 270 días, lo que permite a los beneficiarios contar con fondos pensando en la próxima cosecha de té.

En el lanzamiento, Passalacqua agradeció especialmente al Banco Macro por el acompañamiento con esta y tantas otras líneas de créditos productivas que benefician a toda la provincia. “A todos hoy acá nos une la necesidad de sacar adelante esta cosecha 2024 del té, que es una de las actividades productivas que forma parte de nuestra historia como misioneros. Estos 2.500 millones que en conjunto con el Banco Macro estamos poniendo sobre la mesa hoy, significa no solamente una ayuda importante para el té sino para todos los misioneros”, aseguró el mandatario provincial.

Este lanzamiento complementa las decisiones tomadas en la reciente reunión de la Comisión Provincial del Té (COPROTÉ), donde productores e industriales acordaron un precio de garantía de 80 pesos por kilogramo de hoja de té, un aumento del 31% respecto al precio anterior. Se suma también a la decisión del gobierno provincial de apoyar al sector con una bonificación del 20% en el consumo de la tarifa eléctrica de los secaderos durante los próximos seis meses.

“Cuando a un sector productivo le va bien a todos les va bien, porque moviliza la economía de toda la provincia. Por eso, es tan importante dar una mano a un sector productivo, sobre todo en situaciones complejas como las que se viven actualmente. El Estado debe intervenir a pedido de los sectores y hacer lo que mejor pueda hacer y lo que esté a su alcance para acompañar, impulsar y contener”, agregó Passalacqua.

Por su parte, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, aseguró: “estamos hablando de más de 60 empresas que accederían a esta línea de créditos y que volcarían al mercado tealero este beneficio, y, tal y como ya lo mencionó el Gobernador, este dinero circula en toda la economía de la provincia porque el productor lleva lo que cobra y gasta luego en combustible, paga a su personal, etc. Por eso, la economía de la provincia de Misiones también se reactiva con esta línea de créditos”.

La presentación de estos créditos contó además con la presencia del ministro del Agro y Producción, Facundo López Sartori; el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello; el gerente divisional del Banco Macro, Diego Robollini; la directora de Té y Yerba Mate de Misiones, Tatiana Vida; en representación de la empresa tealera Don Basilio, Carolina Okulovich y de la empresa tealera Klimiuk Infusiones, Félix Klimiuk.

Consenso

El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, destacó el alivio y gran apoyo que representa esta línea de créditos para los industriales. Destacó el precio acordado dentro de la COPROTÉ por industriales y productores. “En este consenso alcanzado hay una génesis y un término que me parece fundamental destacar que es el respeto. No es lo mismo comercializar si no hay un consenso en el precio entre productores e industriales”, aseguró. “Este es el cuarto año consecutivo que la COPROTÉ se reúne a dialogar y logra este acuerdo en el precio”, agregó.

“Hay que destacar esto porque vivimos momentos de profunda disidencia, donde parece que no es noticia cuando se logran consensos a través del respeto. Esto es un esfuerzo que legitima el poder de los misioneros”, señaló el representante de la cartera del Agro.

Por último, la representante de la empresa Don Basilio, Carolina Okulovich, agradeció al Gobierno de Misiones por la línea de créditos. “Esto hace que nosotros, como industriales también tengamos ganas de seguir apostando a nuestra provincia”, manifestó. Además, agradeció el consenso alcanzado dentro de la COPROTÉ. “Trabajando juntos todos los sectores y logrado el consenso para empezar este nuevo año que viene con tantos cambios; nos motiva y nos da esperanzas para enfrentar esta nueva temporada. Esperemos también que el clima nos acompañe”, expresó.