El gobernador Hugo Passalacqua presentó la Semana de la Industria 2025, que se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en Posadas, Oberá, Puerto Rico y Leandro N. Alem, con actividades enfocadas en innovación, sostenibilidad, educación técnica y emprendedurismo.

Durante el anuncio, destacó que la industria y el comercio son claves para el empleo en Misiones: «Las pymes y comercios generan los grandes puestos de trabajo y valor, son fundamentales para contener y dar felicidad a la gente». Subrayó además que en una provincia joven, con el 40% de la población menor de 18 años, la prioridad debe ser el empleo.

El ministro de Industria, Federico Fachinello, señaló que el objetivo es «visibilizar, acompañar y potenciar a todo el sector productivo”, resaltando que la industria no solo beneficia a empresarios, sino también a emprendedores, operarios y pequeños productores.

Puerto Rico será protagonista al convertirse por primera vez en Capital de la Industria, reconocimiento que celebró su intendente, Carlos Koth, quien destacó las obras realizadas en el Parque Industrial local con apoyo provincial.

La agenda incluirá charlas, talleres, capacitaciones, visitas a parques industriales y actividades educativas para estudiantes y empresarios. También habrá encuentros sobre inteligencia artificial, diseño aplicado a la industria y mejora continua.

En la edición pasada participaron más de 700 personas entre empresarios, estudiantes y profesionales. Para consultas, se puede escribir a infoindustriamnes@gmail.com.

Unite a nuestra comunidad