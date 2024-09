El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este miércoles el lanzamiento de la segunda edición de los ‘Premios Melchora’ 2024, destinados a reconocer a mujeres de la provincia que han roto barreras de género y se han destacado en distintos ámbitos. En la actual edición, se continúa el camino hacia una mayor visibilización del trabajo y las conquistas de las mujeres misioneras, promoviendo así una sociedad más equitativa.

El evento contó con la participación de la titular del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y diputada mandato cumplido, Soledad Balán junto a Yésica Elizabeth Benítez, premiada en 2023 por su trayectoria en el área de Gomería de la empresa Fontana Neumáticos S.A, siendo la primera mujer en desempeñar esa labor.

Durante el acto, se recordó que la premiación es fruto de una iniciativa impulsada por Balán cuando ocupaba su banca como diputada provincial, en conjunto con la Asociación Cultural Sanmartiniana y con el apoyo del Gobierno de Misiones. Además, se anunció que las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de octubre. Mientras, el 6 de octubre se darán a conocer las ganadoras de este año, en coincidencia con la conmemoración del ingreso de Melchora Caburú a Corrientes durante las campañas federalistas, un hecho que le valió un lugar significativo en la historia misionera.

Por las mujeres que lograron derribar las barreras

Al respecto, la directora del EPRAC, Soledad Balán, expresó «nos entusiasma mucho compartir este día con el gobernador Passalacqua, ya que fue quien me inspiró a investigar la vida de Melchora Caburú. Sentimos que reconocer a Melchora es también reconocer a muchas mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, que dieron su vida por la patria, pero cuyos nombres no lograron trascender».

La funcionaria explicó que los premios buscan inspirar a las nuevas generaciones a través de ejemplos de mujeres que han roto barreras de género. «La invitación es a que todos piensen en esas mujeres que lograron derribar barreras y que comenzaron a desarrollarse en actividades que antes eran exclusivas de hombres», afirmó. Agregó que el proceso de postulación es sencillo ya que «está disponible un link en mis redes sociales, donde se puede completar un formulario con los datos de la postulada y las razones por las que debería ser reconocida».

Mientras, Yésica Elizabeth Benítez, una de las galardonadas en la edición anterior, también estuvo presente en el acto. Benítez fue reconocida en 2023 por ser la primera mujer en trabajar en el área de gomería en la empresa Fontana Neumáticos S.A. «Siempre tuve pasión por los motores y toqué muchas puertas hasta que finalmente una se abrió. Hoy estoy muy agradecida de poder trabajar en lo que me gusta», comentó.

Además, Benítez recomendó que no hay que dejarse llevar por los prejuicios y los obstáculos. «Nos dicen que no estamos a la altura, pero hemos demostrado que sí podemos hacerlo», señaló. También alentó a otras mujeres a seguir sus pasos: «Les animo a que puedan proponerse y ocupar estos espacios que cada vez somos más. Somos mujeres apasionadas y tercas, que no escuchamos cuando nos dicen que no podemos».

Un homenaje a Melchora Caburú

El propósito central de los Premios Melchora es poner en valor la figura de la mujer misionera, destacando su rol pionero en diferentes sectores, inspirando a nuevas generaciones a superar obstáculos y fomentando la participación femenina en la vida social, cultural y económica de la provincia. Estos premios buscan, además, reforzar el compromiso con la igualdad de género

Vale destacar que Melchora Caburú, cuyo nombre lleva este reconocimiento, fue una figura clave en la defensa de los territorios misioneros durante las campañas militares al lado de Andresito Guacurarí. Su valentía y capacidad organizativa la convirtieron en una referente histórica, aunque su figura ha sido relegada a un segundo plano. En 2022, la provincia de Misiones instituyó el 6 de octubre como el «Día de Reconocimiento» a su figura, como parte de un esfuerzo por rescatar su legado.