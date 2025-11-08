El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó el lanzamiento oficial de la 47° edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate, que se llevará adelante del 13 al 16 de noviembre en el Predio de la Expo Yerba de Apóstoles.

Para esta nueva edición se espera la participación de más de 200 stands de productores, emprendedores, empresas, instituciones y artesanos, que exhibirán la fuerza productiva y creativa de la región yerbatera. En simultáneo habrá shows de música en vivo para toda la familia.

En paralelo a las actividades recreativas y culturales, la Fiesta será también un espacio de encuentro e intercambio para el sector productivo. Durante el evento se desarrollarán las Jornadas Tecnológicas, orientadas a promover el debate sobre innovación, rentabilidad, sustentabilidad y cuidado ambiental.

Una de las grandes novedades de esta edición será la Ronda de Negocios, prevista para el sábado por la mañana en el Campus Universitario de Apóstoles, donde empresas, inversores y emprendedores mantendrán reuniones presenciales y virtuales destinadas a fortalecer la cadena de valor de la yerba mate y potenciar nuevas oportunidades comerciales.

Al respecto, el gobernador destacó que la Fiesta de la Yerba Mate posee un significado singular para Misiones y para la Argentina, ya que representa la esencia y la historia del pueblo misionero. «Esta celebración tiene un sabor especial, porque en ella está reflejada nuestra identidad. Es parte de lo que somos los misioneros y, por eso, tiene una trascendencia particular para todos», remarcó.

«Nuestra provincia tiene una raíz productiva que se remonta a los tiempos jesuíticos. Misiones se sostuvo en sus albores y hablamos de cuatro siglos atrás, con la yerba mate. La yerba mate es parte de nuestra historia y eso a su vez nos conecta con toda la Argentina. Hoy el 97% de los hogares del país tienen yerba mate en su casa, es parte de nuestra identidad nacional», sostuvo el mandatario provincial.

Passalacqua también valoró el creciente interés internacional por este producto misionero: «Hoy el mate trasciende completamente las fronteras de Misiones. Lo vemos en figuras mundiales como Messi o el Papa, va en crecimiento la demanda de yerba en el exterior. Yo creo que ese es el camino por el que debemos seguir para atravesar este momento tan complicado económicamente: mostrar al mundo lo que somos y lo que producimos».

En este sentido, resaltó la decisión de la organización de sumar este año una ronda de negocios y de sostener las Jornadas Tecnológicas, que buscan fortalecer al sector yerbatero. «Me parece muy inteligente aprovechar este tipo de espacios para generar oportunidades de exportación y potenciar la producción en un contexto complejo. Este tipo de iniciativas son las que inspiran y estimulan a seguir creciendo», señaló.

Passalacqua resaltó además el impacto económico y social que genera la fiesta: «Estos eventos no solo celebran nuestra cultura e historia, también impulsan la economía local y el turismo. Son verdaderos motores de desarrollo que benefician a toda la provincia».

Passalacqua agradeció al Municipio y a la Comisión Organizadora «por haber elegido esta Casa de Gobierno para presentar una fiesta tan querida, no solo por los apostoleños, sino por toda la provincia y la región. Cumplir 47 años es un logro enorme y merece un reconocimiento especial a todas las comisiones organizadoras que, a lo largo del tiempo, sostuvieron, fortalecieron e hicieron crecer este evento», expresó el mandatario.

«No se contrata a una empresa externa para organizar esta fiesta; la hacen los propios vecinos, los productores, tareferos, cooperativas, molineros, consumidores y todos los actores de la cadena productiva», señaló.

Un evento que «trasciende fronteras»

Durante la presentación, la intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, destacó: «Para nosotros es un gusto estar nuevamente presentando una nueva edición de la Fiesta de la Yerba, un evento nacional e internacional que es muy importante no solo para Apóstoles, sino para toda Misiones por el movimiento que genera».

Safrán subrayó que, aunque a lo largo del año se desarrollan distintas actividades, esta celebración «es la más importante que tenemos y genera un movimiento especial en la ciudad».

«Estamos muy contentos con esta nueva edición, que se concreta con mucho esfuerzo para mantener la entrada libre y gratuita a la exposición. Lo hacemos con la convicción de que todos puedan participar, disfrutar y acompañar a nuestros expositores, fortaleciendo a la economía local y al sector yerbatero y generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las familias», afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta, Fernando Ojeda, recordó que la yerba mate es el motor económico de la región, y destacó que el evento «trasciende fronteras». Y agregó que «este año tendremos la participación de delegaciones y empresas de Paraguay y Brasil, lo que reafirma el carácter nacional e internacional de la celebración».

Ojeda explicó que el equipo organizador viene trabajando desde hace tiempo para consolidar el crecimiento del evento y permitir que esta siga siendo una fiesta verdaderamente inclusiva. «Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que estén presentes los tareferos, las cooperativas, los secaderos, los molineros y, por supuesto, los consumidores, que son quienes sostienen este producto y hacen que toda la cadena funcione», explicó.

También participaron del lanzamiento, la reina de la Fiesta de la Yerba Mate, Bianca Zipan y la embajadora de la Fiesta, Milagros de Sosa.

Música, tradición y cultura

La programación artística de la 47ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate incluirá cuatro jornadas de espectáculos, actividades y propuestas para toda la familia, con artistas locales, provinciales y nacionales que pondrán ritmo y color al predio de la Expo Yerba.

Jueves 13: apertura oficial con Sele Vera y artistas locales. (Entrada libre y gratuita).

Viernes 14: presentaciones de bandas locales y provinciales, con cierre a cargo de La Konga. (Entradas entre $20.000 y $40.000, disponibles en la Municipalidad de Apóstoles y a través de la boletería online del Banco Macro).

Sábado 15: elección de la Reina Nacional de la Yerba Mate, con shows de Piko Frank y Uriel Lozano, y la presencia de más de 15 reinas nacionales invitadas, que compartirán sus celebraciones con el público. (Plateas $30.000 / generales gratuitas).

Domingo 16: almuerzo de la familia yerbatera en el predio de Las Potreras, seguido por el cierre festivo nocturno, con actuaciones de Cristian y la Ruta, Pablo y su grupo y otros músicos misioneros. Durante la jornada también se realizará el sorteo del bono colaboración, con premios en efectivo a beneficio de instituciones educativas y deportivas locales.

El predio contará con una Peña Folklórica, donde grupos locales invitarán al público a bailar y disfrutar de la música regional. Además, se sumarán un patio agroindustrial con exposición de maquinaria, un espacio gastronómico «Sabores de la Yerba» y mucho más.

Para más información ingresar a la página web: https://fiestadelayerbamate.com.ar/