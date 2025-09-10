El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció la ampliación del cupo de la línea de descuento de cheques a 90 días con el Banco Macro, destinada a productores y empresas vinculadas a la yerba mate. La medida garantiza que los recursos estén disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, tras agotarse el cupo inicial.

Cupo ampliado para garantizar financiamiento

El anuncio se produjo a través de las redes sociales del gobernador: “Ante el uso total del cupo asignado para la línea de descuento de cheques a 90 días para el sector yerbatero con el Banco Macro, informo que se amplía el cupo de la línea por $3.000 millones hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Continuidad de la producción yerbatera

La ampliación busca asegurar que productores y empresas vinculadas a la cadena de la yerba mate mantengan acceso a herramientas financieras fundamentales, evitando interrupciones en la actividad productiva.

Un sector estratégico para la economía misionera

Esta medida forma parte del esquema de asistencia financiera que el Gobierno de Misiones impulsa junto al Banco Macro. El objetivo es sostener la producción en uno de los sectores más relevantes de la provincia, garantizando recursos hasta fin de año y fortaleciendo la economía regional.