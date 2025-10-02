El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, intimó este jueves a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a transferir a la Provincia los terrenos costeros de la bahía El Brete, en Posadas, que no fueron utilizados en la ejecución de la represa.

La medida busca resguardar estos espacios como patrimonio público, histórico y cultural de los misioneros, en cumplimiento de la Ley I-158, que establece que los inmuebles no necesarios para la obra deben pasar al dominio provincial.

En una nota remitida al director ejecutivo de la EBY, Passalacqua fue contundente: exigió que el organismo se abstenga de realizar cualquier acto de disposición o administración de esos bienes hasta que se concrete su traspaso a Misiones.

El reclamo cobra fuerza tras la reciente notificación de desalojo que recibieron los clubes náuticos instalados en El Brete.

“Resulta inadmisible cualquier acto de disposición que implique su privatización o mercantilización, por constituir un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”, subrayó el mandatario.

Passalacqua también emplazó a la entidad binacional a que, en un plazo de diez días, informe sobre las acciones previstas respecto a estos terrenos.

A través de sus redes sociales, el gobernador reforzó su postura:

“Son patrimonio del pueblo misionero y vamos a garantizar que continúen siendo de uso público”.