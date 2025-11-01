El gobernador Hugo Passalacqua visitó la Capital de la Industria, donde encabezó la puesta en marcha del nuevo sistema de videovigilancia y la entrega de títulos de propiedad a más de 60 familias del histórico barrio San Alberto. Dos acciones concretas que reflejan la presencia del Estado provincial en los municipios del interior.

En una jornada cargada de significado para la comunidad de Puerto Rico, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este viernes dos actividades que consolidan la presencia del Estado provincial en el interior misionero: la inauguración del nuevo sistema de cámaras de seguridad y oficina de videovigilancia, y la entrega de más de 60 títulos de propiedad a familias del barrio fundacional San Alberto.

Tecnología y prevención: un nuevo paso en seguridad ciudadana

En las instalaciones del Comando Radioeléctrico de la Policía de Misiones, Passalacqua dejó oficialmente inaugurado el sistema de videovigilancia de Puerto Rico, que ya cuenta con 36 cámaras activas distribuidas estratégicamente en zonas urbanas y suburbanas, permitiendo el monitoreo en tiempo real y una respuesta operativa más rápida ante emergencias.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el jefe de Policía, Sandro Martínez; el intendente local, Carlos Koth; y autoridades de municipios vecinos. Durante el acto, entregó además tres teléfonos Ruggear RG725, destinados a optimizar la comunicación entre las fuerzas de seguridad.

El director del CIO-911, Maximiliano Carletti, explicó que el sistema conectará también cámaras de cinco municipios, integradas a través de un convenio con la Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín, mediante su red de fibra óptica. “El centro de monitoreo permitirá coordinar patrullajes preventivos y fortalecer la seguridad regional”, indicó.

Por su parte, el intendente Koth destacó el valor del trabajo conjunto:

“Este proyecto muestra lo que es Puerto Rico, una sociedad que trabaja en conjunto. Gracias a la conectividad y a la cooperación con la Policía y la Cooperativa, hoy contamos con imágenes de alta calidad que mejoran la seguridad de todos”, expresó.

En total, la ciudad incorporó 14 nuevas cámaras, entre ellas dos lectoras de patentes vehiculares, instaladas en los principales accesos sobre la Ruta Nacional N.º 12. Con esto, Puerto Rico se convierte en la única localidad del interior provincial que cuenta con esta tecnología avanzada.

Derecho, identidad y pertenencia: más de 60 familias con título de propiedad

Luego del acto de inauguración, Passalacqua se trasladó al barrio San Alberto, el más antiguo de Puerto Rico, donde encabezó la entrega de más de 60 títulos de propiedad en el marco del Programa de Regularización Dominial del IPRODHA.

El gobernador destacó el carácter humano y simbólico del acto:

“Este no es un acto de entrega, es un acto de amor y devolución. Ustedes esperaron muchos años, formaron sus familias y cuidaron su tierra. Hoy reciben el reconocimiento de lo que siempre fue suyo. Tener el título es como el DNI de su casa: a partir de ahora, nadie podrá quitarles lo que legítimamente les pertenece”, afirmó.

El intendente Carlos Koth subrayó la importancia de este paso para la comunidad:

“Hoy es un día histórico. San Alberto es el lugar donde nació Puerto Rico, y este logro era una deuda pendiente con los vecinos. La regularización de 107 hectáreas y 297 familias es una muestra del Estado presente y del trabajo conjunto con el IPRODHA y el Gobierno provincial”, sostuvo.

En tanto, el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, valoró el impacto del proceso:

“Esto marca el inicio de una nueva etapa para las familias, con la tranquilidad de ser dueños del lugar donde viven. Seguiremos trabajando para que todos los misioneros tengan la seguridad de su tierra”, aseguró.

La emoción también se reflejó en las palabras de Lorenzo Duarte, uno de los beneficiarios:

“La alegría que tenemos es inmensa. Después de tantos años, hoy podemos decir que nuestra casa es realmente nuestra. Agradecemos al Municipio y a la Provincia por hacerlo posible”, expresó visiblemente conmovido.

Presencia activa del Estado en el interior

Las actividades realizadas en Puerto Rico reflejan la presencia constante y efectiva del Estado provincial en los municipios del interior, a través de obras y políticas públicas que fortalecen la seguridad, la infraestructura y el arraigo de las familias misioneras.

“Se vienen tiempos difíciles, pero mientras estemos unidos como una gran familia, seguiremos cumpliendo sueños y construyendo felicidad para nuestra gente”, concluyó Passalacqua, ante los aplausos de los vecinos.