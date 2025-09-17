El gobernador Hugo Passalacqua encabezó una jornada cargada de anuncios en el Mercado Central de Misiones S.E.M, donde habilitó 28 cámaras de refrigeración para productores, inauguró una Unidad Operativa Policial con centro de monitoreo 911 y supervisó el inicio de obras de una estación de servicio dentro del predio.

Las tres medidas fueron presentadas como pasos clave para fortalecer la infraestructura, la seguridad y la logística en el principal centro de abastecimiento de frutas, verduras y productos frescos de la provincia. Passalacqua estuvo acompañado por el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, y distintas autoridades provinciales.

«Esto es trabajo de y para los misioneros»

El mandatario inició su recorrido en la nueva sede policial, saludó al personal que prestará servicio permanente y destacó la importancia de reforzar la seguridad en el predio. Luego recorrió las cámaras frigoríficas junto a trabajadores y productores, y finalmente visitó la obra de la futura estación de servicio.

“Esto es trabajo de y para los misioneros”, afirmó Passalacqua al agradecer a los equipos que llevan adelante las obras.

Por su parte, Fernando Toledo, presidente del Mercado Central, celebró la concreción de “un sueño que parecía imposible”, al referirse a las cámaras de frío y a la nueva dependencia policial, y destacó que el trabajo conjunto con el sector privado permitirá generar nuevos empleos en un contexto de crisis.

Cámaras de frío: respuesta a un reclamo histórico

Los 28 espacios de refrigeración de última generación fueron diseñados para evitar pérdidas de mercadería y permitir que los productores puedan conservar sus productos hasta el día siguiente sin perder frescura. “Son vitales para los productores, porque muchas veces tenían que regalar o volver con lo no vendido a la chacra”, explicó Toledo.

Seguridad las 24 horas

La Unidad Operativa Policial funcionará con personal permanente, patrullajes preventivos y conexión directa al 911. El subcomisario Javier Darío Báez Núñez aseguró que la dependencia garantizará seguridad tanto a comerciantes como a visitantes y vecinos de la zona.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, junto con el jefe de Policía, comisario general Sandro Martínez, y su segundo, Marcos López Asencio, participaron del acto de puesta en funciones.

Estación de servicio en marcha

Dentro del Mercado Central ya se construye una estación de servicio de la firma Axion Energy, que incluirá expendio de combustible, restaurante, baños con duchas, playa de estacionamiento y áreas de descanso. También se evalúa sumar un pequeño paseo de compras y habitaciones para transportistas y turistas.

Julio César Miguel, socio gerente de Misiones Combustibles SRL, adelantó que la obra podría estar lista en cuatro a seis meses. Además, confirmó que habrá descuentos especiales para los comerciantes del mercado.