En el marco de las elecciones legislativas nacionales, el gobernador Hugo Passalacqua emitió su voto en el Centro Polivalente de Artes de la ciudad de Oberá. En esta jornada se aplica por primera vez la Boleta Única de Papel, método de votación que reúne en una sola hoja todas las opciones electorales disponibles en el distrito. En Misiones, se renuevan tres bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, dentro de las 127 que se eligen en todo el país para el periodo legislativo 2025-2029.

Durante su paso por el establecimiento educativo, Passalacqua comentó que el nuevo sistema de votación le resultó «muy simple» y valoró «que va a facilitar mucho la tarea del conteo». Además, destacó que «en Misiones está votando mucha gente. Están todas las mesas habilitadas. Es bueno repetirlo, porque en la provincia siempre da ejemplo de concordancia entre los ciudadanos y todo el mundo vota tranquilo. Parece poco, pero es muchísimo. Es parte de la conquista democrática».

Con el mismo énfasis, agregó que espera que los ciudadanos «se conviertan en votantes, porque las cosas se corrigen votando. Fue un esfuerzo muy grande conquistar la democracia y este es el momento de hacer valer el poder popular que se encierra en una urna. Hay que invitar a la gente a que se convierta de ciudadano a votante».